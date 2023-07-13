Доплата к пенсии за сверхурочный стаж: кто и сколько может получить
Украинские пенсионеры, у которых стаж выше страховой нормы, имеют право на доплату. Она начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа по закону.
Кто сможет получить доплату и сколько добавляют к пенсии за каждый год сверх страхового стажа - читайте ниже.
Кто имеет право на такую доплату
Согласно статье 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", доплату за сверхурочный стаж могут получать украинцы, у которых в трудовой книжке указано:
Для мужчин - более 35 лет стажа
Для женщин - более 30 лет стажа
Доплаты насчитывают тем пенсионерам, которые получат пенсию по возрасту.
Суммы доплат
В Пенсионном фонде Украины указывают, что размер такой доплаты не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Сейчас прожиточный минимум для лиц, которые утратили работоспособность составляет 2093 гривны. А значит, размер доплаты - 20,93 гривны.
Эта сумма добавляется за каждый полный год, который украинец отработал сверх обязательной нормы страхового стажа. То есть, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще +5 лет, то его доплата составит 104,65 гривен.
Важный нюанс
Пенсионерам, которые продолжают работать, при росте прожиточного минимума доплата за стаж сверх нормы будет пересчитана уже после увольнения с работы.
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