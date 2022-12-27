Доньку української військової брат-зрадник вивіз до РФ: як їй вдалося повернути дитину

Українська військова медикиня Оксана розповіла, що без її дозволу її 11-річну Єву вивезли до Росії. Поїхати за дівчинкою вона не могла, адже захищала Україну та отримала бойове поранення.

Хто вивіз дівчинку в Росію

За словами жінки, вони дуже хотіла служити в лавах ЗСУ, і коли доньці виповнилось 10 років, то вона залишила її на маму та підписала контракт.

Із січня цього року - Оксана старший бойовий медик роти вогневої підтримки. У вересні під Бахмутом вона отримала контузію.

"Десятого вересня потрапила в шпиталь. В шпиталі і дізналась, шо моєї дитини вже немає в Україні. Її вивезли без мого відома, без моєї згоди", - розповідає Оксана.

Донька Оксани мешкала з бабусею у Вовчанську Харківської області, а це менше ніж 10 кілометрів до кордону з Росією. Також туди переїхав рідний брат Оксани зі своєю сім’єю.

Жінка каже, що на момент деокупації Вовчанська, брат вирішив вивезти свою сім’ю до Росії. Зокрема, коли вивозив, то вирішив забрати і доньку Оксани.

Рідний брат Оксани підтримував росіян і отримав паспорт Російської Федерації.

Вона довго вмовляла брата повернути доньку до України, але щоразу отримувала відповідь, що має сама приїхати за нею до Бєлгородської області. Однак, для української військової це означало лише одне - одразу потрапити у полон.

Оксана написала заяву до поліції, що її доньку незаконно вивезли й утримують на російській території. Дівчинку оголосили у міжнародний розшук і лише після цього брат пішов на зустріч.

Як повернули дівчинку додому

Повернути Єву в Україну допомогли волонтери, які вивозили з російської Анапи українських дітей, який з окупованої Харківської області відправили в літній табір. Але три місяці тримали і не повертали додому. Матері поїхали в Анапу за своїми дітьми, а Єву провезли через кордон по дорученню.

"Ми всі переживали через те, що вона служила в ЗСУ. Однозначно вони знали, що мама цієї дівчинки в ЗСУ. Вона могла бути, можливо і є, в списках якихось, контролях. І ми сильно переживали, що вона кордон не пройде. Особливо, коли лише доручення у нас є", - розповідає волонтерка Мирослава.

Загалом до Росії окупанти незаконно вивезли і утримують 13 тисяч 613 українських дітей.

Уповноважена президента України з прав дитини Дарина Герасемчук розповіла, що для порятунку дитини важливо мати персональні дані.

Наразі мама Єви звільнилася в запас і хоче приділити донці максимум свого часу.