Примусово вивезли з Маріуполя: юний українець втік від росіян, які його "всиновили" (фото)

В Україну вдалося повернути неповнолітнього хлопця, якого загарбники вивезли з Донецької області до Росії. Там його "всиновили".

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook .

Як росіяни вивезли хлопця

За словами Лубінця, хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру, а нині - ще й небайдужих співвітчизників, які готові йому допомагати.

Після захоплення Маріуполя, його, як і багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії.

Дитячий омбудсман РФ Марія Львова-Бєлова, яка приїжджала для "милого спілкування" з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ, вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей - всиновлення в російську сім’ю.

В яку родину потрапив хлопець

Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. За словами Сергія, з новою "сім’єю" він не розмовляв.

На щастя, ставлення в родині до нього було не жорстоким. Однак увесь час він думав про те, що має повернутися в Україну.

Допомогу хлопець знайшов в інтернеті. Він надіслав в один з чат-ботів повідомлення, що хоче повернутися в Україну - й отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть.

"Вчора його зустріли на кордоні з Україною й він щасливий, що нарешті вдома", - написав Лубінець.

Також хлопець отримав належну психологічну допомогу та офіційного опікуна в особі сестри, а також відновив навчання.

В Україну повернули 16-річного хлопця, який жив у прийомній сім’ї в Росії (facebook.com/dmytro.lubinets)