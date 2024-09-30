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Донька відомого українського актора вийшла заміж: чуттєві фото закоханих

Ксенія Вертинська (фото: instagram.com/kseniyavertinska)
Автор: Катерина Собкова

Донька народного артиста України Олексія Вертинського, актриса Ксенія Вертинська вчора, 29 вересня, вийшла заміж.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

34-річна акторка вийшла заміж на свого колегу - актора Ігоря Рубашкіна, який старший за свою обраницю на 12 років.

Атмосфера свята (фото: instagram.com/tsaruk.photo)

Виїзну церемонію провели в одному із заміських комплексів столиці серед вікових дерев. Пара ретельно підготувалася до свята: особливу атмосферу створювала незвична арка та декор, розставлений на локації.

Святкова локація (фото: instagram.com/tsaruk.photo)

Провести церемонію довірили відомій ведучій та актрисі Лілії Ребрик. Вона приїхала на свято разом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким та дітьми.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Серед гостей був батько Ксенії, актриси Віра Кобзар, Дар'я Петрожицька та Олена Алімова.

Гості на весіллі (фото: instagram.com/kseniyavertinska)

Як виглядали наречений та наречена

Для особливого дня акторка обрала лаконічну сукню у довжині міді з корсетом та пишною спідницею. Завершували образ нареченої фата, букет, непомітна прикраса на шиї та коричневі туфлі-човники на підборах.

Образи нареченого та нареченої (фото: instagram.com/tsaruk.photo)

Ігор Рубашкін для церемонії одруження обрав білу сорочку, бежеві штани та жилет із ґудзиками контрастного кольору. Свій образ він доповнив бутоньєркою з квітами та взуттям коричневого кольору - в тон до взуття нареченої.

Образи наречених (скриншот)

Що відомо про обранця Вертинської

Рубашкін народився у Києві в сім'ї акторів. З 2000 року - артист Нового драматичного театру на Печерську, з 2004 року увійшов до складу колаборації "Бенюк та Хостікоєв". За свою кар'єру знявся у понад 40 фільмах та серіалах. У 2017 році Рубашкіну присвоїли звання заслуженого артиста України.

Для 46-річного Рубашкіна цей шлюб став третім: першою дружиною артиста була Олена Лазович, а другою Олеся Власова - у цьому шлюбі у них народилися дві доньки Поліна та Варвара. Обидві ексдружини також пов'язані з акторським середовищем.

Ксенія Вертинська також має дитину від попередніх стосунків - доньку Софію (батько дитини - актор Данило Маржець). Для актриси цей шлюб став першим.

Ксенія Вертинська з колегами та чоловіком (фото: instagram.com/kseniyavertinska)

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