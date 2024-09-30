Донька відомого українського актора вийшла заміж: чуттєві фото закоханих

Донька народного артиста України Олексія Вертинського, актриса Ксенія Вертинська вчора, 29 вересня, вийшла заміж.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.
34-річна акторка вийшла заміж на свого колегу - актора Ігоря Рубашкіна, який старший за свою обраницю на 12 років.
Виїзну церемонію провели в одному із заміських комплексів столиці серед вікових дерев. Пара ретельно підготувалася до свята: особливу атмосферу створювала незвична арка та декор, розставлений на локації.
Провести церемонію довірили відомій ведучій та актрисі Лілії Ребрик. Вона приїхала на свято разом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким та дітьми.
Серед гостей був батько Ксенії, актриси Віра Кобзар, Дар'я Петрожицька та Олена Алімова.
Для особливого дня акторка обрала лаконічну сукню у довжині міді з корсетом та пишною спідницею. Завершували образ нареченої фата, букет, непомітна прикраса на шиї та коричневі туфлі-човники на підборах.
Образи нареченого та нареченої (фото: instagram.com/tsaruk.photo)
Ігор Рубашкін для церемонії одруження обрав білу сорочку, бежеві штани та жилет із ґудзиками контрастного кольору. Свій образ він доповнив бутоньєркою з квітами та взуттям коричневого кольору - в тон до взуття нареченої.
Рубашкін народився у Києві в сім'ї акторів. З 2000 року - артист Нового драматичного театру на Печерську, з 2004 року увійшов до складу колаборації "Бенюк та Хостікоєв". За свою кар'єру знявся у понад 40 фільмах та серіалах. У 2017 році Рубашкіну присвоїли звання заслуженого артиста України.
Для 46-річного Рубашкіна цей шлюб став третім: першою дружиною артиста була Олена Лазович, а другою Олеся Власова - у цьому шлюбі у них народилися дві доньки Поліна та Варвара. Обидві ексдружини також пов'язані з акторським середовищем.
Ксенія Вертинська також має дитину від попередніх стосунків - доньку Софію (батько дитини - актор Данило Маржець). Для актриси цей шлюб став першим.
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