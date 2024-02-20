Донька Полякової загриміла до лікарні: що сталося з 18-річною Машею

Що розповіла Полякова

"Ваша улюблена рубрика - Маша Полякова в лікарні", - такими словами співачка розпочала оприлюднене у соцмережі відео.

Про причини госпіталізації Полякова говорити не стала, проте натякнула, що її донька сама є причиною того, що має проблеми зі здоров'ям.

Полякова в лікарняній палаті біля доньки (скріншот: instagram.com/polyakovamusic)

Вона запитала, чи дівчині це не набридло, на що отримала відповідь: "Нєа. А тобі?".

"Мені набридло. Дуже сильно вже. Може, будемо голову включати, доцю?", - звернулась артистка до доньки.

На це дівчина відповіла: "Може. Може в один день якось ми й включимо".

Маша на лікарняному ліжку спілкується з мамою під запис (скріншот: instagram.com/polyakovamusic)

З відео видно, що Маша перебуває в лікарняній палаті. Водночас настрій у неї чудовий - дівчина усміхнена й не виглядає як дуже хвора людина.

Про що Полякова попросила доньку та інших дітей

У ще одному опублікованому відео, співачка закликала Машу та інших дітей її віку бути обережними та берегти себе з молоду.

Вона наголосила, зокрема, що не варто харчуватися шкідливою їжею, а також зловживати випивкою.

Полякова звернулась до підлітків (скріншот: instagram.com/polyakovamusic)

"Я хочу зараз звернутися до своєї доньки Марії та до всіх дітей дорослого віку, які думають, що вони двожильні, що вони безсмертні... Що вони вже дорослі достатньо, що вони можуть робити, що завгодно", - наголосила артистка.

Вона нагадала, що людське тіло й організм насправді крихкі.

"Треба про себе думати. Бо здається, що з'їсти якусь дурню - нічого страшного, вип'єш зайвого - нічого страшного. Це може погано закінчитися! Молоді люди, думайте головою про свою здоров'я, бо це може привести вас в кращому випадку просто до лікарняної палати, а в гіршому - не буду казати куди", - підсумувала виконавиця.