Дочь Поляковой загремела в больницу: что произошло с 18-летней Машей

Что рассказала Полякова

"Ваша любимая рубрика - Маша Полякова в больнице", - такими словами певица начала опубликованное в соцсети видео.

О причинах госпитализации Полякова говорить не стала, однако намекнула, что ее дочь сама стала причиной того, что имеет проблемы со здоровьем.

Полякова в больничной палате у дочери (скриншот: instagram.com/polyakovamusic)

Она спросила, не надоело ли это девушке, на что получила ответ: "Неа. А тебе?".

"Мне надоело. Очень сильно уже. Может, будем голову включать, доця?", - обратилась артистка к дочери.

На это девушка ответила: "Может. Может, в один день как-то мы и включим".

Маша на больничной койке общается с мамой под запись (скриншот: instagram.com/polyakovamusic)

Из видео видно, что Маша находится в больничной палате. В то же время настроение у нее прекрасное - девушка улыбается и не выглядит очень больным человеком.

О чем Полякова попросила дочь и других детей

В еще одном опубликованном видео певица призвала Машу и других детей ее возраста быть осторожными и беречь себя смолоду.

Она подчеркнула, в частности, что не стоит питаться вредной едой, а также злоупотреблять выпивкой.

Полякова обратилась к подросткам (скриншот: instagram.com/polyakovamusic)

"Я хочу сейчас обратиться к своей дочери Марии и ко всем детям взрослого возраста, которые думают, что они двужильные, что они бессмертны... Что они уже взрослые достаточно, что они могут делать, что угодно", - подчеркнула артистка.

Она напомнила, что человеческое тело и организм на самом деле хрупки.

"Нужно о себе думать. Потому что кажется, что съесть какую-нибудь дурню - ничего страшного, выпьешь лишнего - ничего страшного. Это может плохо закончиться! Молодые люди, думайте головой о своем здоровье, потому что это может привести вас в лучшем случае прямо в больничную палату, а в худшем - не буду говорить куда", - подытожила исполнительница.