Донька Полякової вперше показала свого хлопця: як він виглядає (фото)

Дочка відомої співачки Олі Полякової Маша, яка відверто розповіла про свій перший секс , розсекретила, як виглядає її бойфренд, а також розповіла їхню історію знайомства.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю 19-річної дівчини Славі Дьоміну .

Стало відомо, що її хлопця звуть Микита. Він старший на 4 роки - йому 23 роки.

Інтерв'юер запитав її, як вони познайомилися. За словами Маші, це сталося випадково через спільну знайому, якій Микита дуже подобався.

"Була в мене дівчинка у школі, яку дуже не любив мій клас, і вона потім пішла з нашої школи", - зазначила Маша.

На той момент дівчина саме переїхала від батьків до іншої квартири, яку їй подарувала бабуся.

"Я тоді якраз переїхала до бабусиної квартири, де я зараз живу. Я записувала сториз по району, а вона пише: "А що ти тут робиш?", а я відповіла, що тут живу", - розповіла донька Полякової.

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Виявилося, що колишня однокласниця живе поряд, і вона запропонувала зустрітись.

"Ми зустрілися в мене вдома. Вона каже: "Слухай, у цьому ж будинку живе мій друг. Давай я його покличу?". Я погодилася. А цій дівчинці він дуже подобався", - розповіла Маша.

Вона наголосила, що на той момент взагалі зустрічалася з іншим хлопцем.

Після цього молоді люди не спілкувалися три місяці. Однак Микиті Маша одразу сподобалася, і він часто гуляв біля її будинку, сподіваючись побачити її та поспілкуватися.

Що відомо про особисте життя Маші Полякової

Близько року дівчина зустрічалася з молодим чоловіком на ім'я Артур. Однак у листопаді 2023 року пара розпалася. За словами Маші, хлопець повівся не гарно, і зустрічався з нею через те, щоб збільшити кількість підписників у Instagram.

З новим коханим Микитою Маша Полякова близько 8 місяців, і вже 3 місяці пара живе разом.

Микита працює в IT і вже встиг заробити на власну квартиру, куди молоді люди збираються незабаром переїхати.

Також Полякова-молодша розсекретила, що вже знайома з батьками обранця, вони є лікарями. У той же час хлопець Маші ще не познайомився з її зірковою родиною.

Маша Полякова з мамою (фото: instagram.com/marypoppers1)