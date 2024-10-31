Маша Полякова розсекретила, чим заробляє на життя та скільки грошей витрачає на місяць
Старша донька Олі Полякової Маша, яка будує кар'єру співачки під псевдонімом Mary Poppers, відверто розповіла, скільки заробляє та на що витрачає.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю 19-річної дівчини Славі Дьоміну.
Скільки заробляє Маша Полякова
"Це реклама у Instagram. Але щось останні два місяці нічого немає, хочеться плакати", - відверто поділилася Полякова.
Також вона розповіла, скільки заробляє, гадаючи на картах Таро. За словами Маші, вона давно захоплюється цим.
"Одне питання коштує 150 гривень, але зазвичай люди беруть розклади. А розклади - це до 1000-1500 гривень", – зазначила Полякова.
Потім вона додала, що це може бути 5-6 клієнтів на день. Однак зараз у співачки дуже багато часу та сил йде на навчання в університеті, тому вона рідко цим займається. Хоча раніше вона могла заробити до 30 тисяч гривень на місяць.
Скільки витрачає Маша Полякова
На запитання Дьоміна, скільки 19-річна дівчина витрачає на себе, вона відповіла, що дуже багато.
"Я витрачаю дуже багато. Я витрачаю набагато більше, ніж заробляю", - чесно розповіла Маша.
На запитання інтерв'юера, скільки грошей потрібно для комфортного життя, Полякова розповіла, що вона ні в чому собі не відмовляє.
"Мені допомагає мій хлопець, він мене забезпечує", - наголосила вона.
Загалом на місяць їй потрібно близько 1 тисячі доларів. Цю суму вона витрачає на фарбування та догляд за волоссям, манікюр та інші процедури.
Зазначимо, Маша будує кар'єру співачки під псевдонімом Mary Poppers. Дівчина навчається у музичному коледжі Берклі (Великобританія), а також паралельно опановує професію композитора у Національній музичній академії імені Чайковського.
Має хлопця, з яким вони разом 8 місяців. Три місяці тому пара почала жити разом. До речі, її бойфренд уже заробив на квартиру - він, за словами Полякової, працює в ІТ.
Маша Полякова з мамою (фото: instagram.com/marypoppers1)