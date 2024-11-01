Дочь Поляковой впервые показала своего парня: как он выглядит (фото)

Дочь известной певицы Оли Поляковой Маша, которая откровенно рассказала про свой первый секс , рассекретила, как выглядит ее бойфренд, а также рассказала их историю знакомства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью 19-летней девушки Славе Демину .

Стало известно, что ее парня зовут Никита. Он старше на 4 года - ему 23 года.

Интервьюер спросил ее, как они познакомились. По словам Маши, это случилось совершенно случайно через общую знакомую, которой Никита очень нравился.

"Была у меня девочка в школе, которую очень не любил мой класс, и она потом ушла с нашей школы", - отметила Маша.

На тот момент девушка как раз переехала от родителей в другую квартиру, которую ей подарила бабушка.

"Я тогда как раз переехала в бабушкину квартиру, где я сейчас живу. Я записывала сторис по району, а она пишет: "А что ты здесь делаешь?", а я ответила, что здесь живу", - рассказала дочь Поляковой.

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Оказалась, что бывшая одноклассница живет рядом, и она предложила встретиться.

"Мы встретились у меня дома. Она говорит: "Слушай, в этом же доме живет мой друг. Давай я его позову?". Я согласилась. А этой девочке он очень нравился", - рассказала Маша.

Она отметила, что на тот момент вообще встречалась с другим парнем.

После этого молодые люди не общались три месяца. Однако Никите Маша сразу понравилась, и он часто гулял возле ее дома в надежде увидеть ее и пообщаться.

Что известно о личной жизни Маши Поляковой

Около года девушка встречалась с молодым человеком по имени Артур. Однако в ноябре 2023 года пара распалась. По словам Маши, парень повел себя не красиво, и встречался с ней из-за того, чтобы увеличить количество подписчиков в Instagram.

С новым возлюбленным Никитой Маша Полякова около 8 месяцев, и уже 3 месяца пара живет вместе.

Никита работает в IT, и уже успел заработать на собственную квартиру, куда молодые люди собираются вскоре переехать.

Также Полякова-младшая рассекретила, что уже знакома с родителями избранника, и они являются врачами. В то же время парень Маши еще не знаком с ее звездной семьей.

Маша Полякова с мамой (фото: instagram.com/marypoppers1)