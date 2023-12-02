Донька Полякової влаштувала звабливу фотосесію у бікіні біля пальми (фото)

18-річна донька співачки Олі Полякової Марія, яка разом зі своєю зірковою мамою зараз відпочиває на острові Занзібар, похизувалася звабливими вигинами у бікіні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram старшої спадкоємиці виконавиці.

Маша Полякова поділилася враженнями від відпочинку

Дівчина запостила у соцмережах серію світлин, на яких вона у різних позах демонструвала свою фігуру у купальнику біля пальми.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Мої відпочинки - це завжди неймовірна подорож, наповнена пригодами, чи то веселими, чи важкими. Можливо, це моя карма, що приводить мене до непередбачуваних моментів", - підписала знімки Маша.

Автором кадрів виступила її матуся, яка зазначила, що вона старалась бути гарним фотографом.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Боже, яка ти гарна!", "Всім дякую, я старалася", - написала під світлинами співачка.

Реакція прихильників

Юзери розділилися на два табори: одні засипали дівчину компліментами, а інші не оцінили подібний контент від Марії.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Така гарна, як русалка з тоненькою талією

Гарнюня дівчинко! Дуже схожа на маму

Порнографія. Фу, як гидко

У твої роки "чіпляти" дорослих тіток за живе - то успіх! Сяй дівчинко, всім на зло! Ти неймовірна!

Треба трохи ляхи скинути

Яке розкішне волосся. Відразу на згадку припадає принцеса Меріда із "Відважна"

Людоньки, схаменіться! Читаю коментарі і волоси дибки стають! Навіщо ви пишете таку гидоту дівчині?

Ти дуже гарна дівчина! І те, що можуть тобі писати погане, просто не звертай уваги!

Які вони (мама з доцею) огидні

Нагадаємо, Оля Полякова з донькою вже тиждень перебувають на острові Занзібар.

Маша Полякова з донькою (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Однак відпочинок був затьмарений через проблеми зі здоров’ям, які виникли в обох.

Спочатку артистка страждала від мігрені, а пізніше до лікарні потрапила Марія, де їй встановили невтішний діагноз.