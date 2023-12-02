Дочь Поляковой устроила соблазнительную фотосессию в бикини возле пальмы (фото)
18-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария, которая вместе со своей звездной мамой сейчас отдыхает на острове Занзибар, похвасталась соблазнительными изгибами в бикини.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram старшей наследницы исполнительницы.
Маша Полякова поделилась впечатлениями от отдыха
Девушка запостила в соцсетях серию фотографий, на которых она в разных позах демонстрировала свою фигуру в купальнике возле пальмы.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Мои отдыхи - это всегда невероятное путешествие, наполненное приключениями, будь то веселыми или тяжелыми. Возможно, это моя карма, приводящая меня к непредсказуемым моментам", - подписала снимки Маша.
Автором кадров выступила ее мама, которая отметила, что она старалась быть хорошим фотографом.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Боже, какая ты хорошая!", "Всем спасибо, я старалась", - написала под фотографиями певица.
Реакция поклонников
Юзеры разделились на два лагеря: одни засыпали девушку комплиментами, другие же не оценили подобный контент от Марии.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
- Така гарна, як русалка з тоненькою талією
- Гарнюня дівчинко! Дуже схожа на маму
- Порнографія. Фу, як гидко
- У твої роки "чіпляти" дорослих тіток за живе - то успіх! Сяй дівчинко, всім на зло! Ти неймовірна!
- Треба трохи ляхи скинути
- Яке розкішне волосся. Відразу на згадку припадає принцеса Меріда із "Відважна"
- Людоньки, схаменіться! Читаю коментарі і волоси дибки стають! Навіщо ви пишете таку гидоту дівчині?
- Ти дуже гарна дівчина! І те, що можуть тобі писати погане, просто не звертай уваги!
- Які вони (мама з доцею) огидні
Напомним, Оля Полякова с дочерью уже неделю находятся на острове Занзибар.
Маша Полякова с дочерью (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Однако отдых был омрачен из-за возникших у обоих проблем со здоровьем.
Сначала артистка страдала от мигрени, а позже в больницу попала Мария, где ей установили неутешительный диагноз.
Недавно Полякова откровенно ответила, готова ли стать бабушкой в 44 года.
Также она сказала, каким бизнесом занимается ее муж во время войны.