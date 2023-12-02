Дочь Поляковой устроила соблазнительную фотосессию в бикини возле пальмы (фото)

18-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария, которая вместе со своей звездной мамой сейчас отдыхает на острове Занзибар, похвасталась соблазнительными изгибами в бикини.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram старшей наследницы исполнительницы.

Маша Полякова поделилась впечатлениями от отдыха

Девушка запостила в соцсетях серию фотографий, на которых она в разных позах демонстрировала свою фигуру в купальнике возле пальмы.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Мои отдыхи - это всегда невероятное путешествие, наполненное приключениями, будь то веселыми или тяжелыми. Возможно, это моя карма, приводящая меня к непредсказуемым моментам", - подписала снимки Маша.

Автором кадров выступила ее мама, которая отметила, что она старалась быть хорошим фотографом.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Боже, какая ты хорошая!", "Всем спасибо, я старалась", - написала под фотографиями певица.

Реакция поклонников

Юзеры разделились на два лагеря: одни засыпали девушку комплиментами, другие же не оценили подобный контент от Марии.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Така гарна, як русалка з тоненькою талією

Гарнюня дівчинко! Дуже схожа на маму

Порнографія. Фу, як гидко

У твої роки "чіпляти" дорослих тіток за живе - то успіх! Сяй дівчинко, всім на зло! Ти неймовірна!

Треба трохи ляхи скинути

Яке розкішне волосся. Відразу на згадку припадає принцеса Меріда із "Відважна"

Людоньки, схаменіться! Читаю коментарі і волоси дибки стають! Навіщо ви пишете таку гидоту дівчині?

Ти дуже гарна дівчина! І те, що можуть тобі писати погане, просто не звертай уваги!

Які вони (мама з доцею) огидні

Напомним, Оля Полякова с дочерью уже неделю находятся на острове Занзибар.

Маша Полякова с дочерью (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Однако отдых был омрачен из-за возникших у обоих проблем со здоровьем.

Сначала артистка страдала от мигрени, а позже в больницу попала Мария, где ей установили неутешительный диагноз.