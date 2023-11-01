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"Тепер ходжу по вулиці без макіяжу". Донька Полякової показала себе до і після лікування акне

Середа 01 листопада 2023 08:23
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"Тепер ходжу по вулиці без макіяжу". Донька Полякової показала себе до і після лікування акне Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Іванна Пашкевич

Старша донька співачки Олі Полякової, 18-річна Маша, показала, як виглядала шкіра її обличчя до і після лікування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

Маша Полякова показала обличчя до та після лікування акне

Дівчина зізналася, що вона нарешті може виходити на вулицю без макіяжу, адже їй вдалося побороти акне.

&quot;Тепер ходжу по вулиці без макіяжу&quot;. Донька Полякової показала себе до і після лікування акне&quot;Тепер ходжу по вулиці без макіяжу&quot;. Донька Полякової показала себе до і після лікування акне

&quot;Тепер ходжу по вулиці без макіяжу&quot;. Донька Полякової показала себе до і після лікування акне

Маша Полякова після лікування акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Трішки вам інсайту. Ось так я виглядаю без мейкапу. Але я вилікувала акне. І тепер я ходжу по вулиці без макіяжу, а цього я не робила з 13 років… А залишилось лише постакне", - розповіла вона у сторіз.

Нагадаємо, раніше спадкоємиця артистки розповідала, що проблеми зі шкірою у неї почалися у Лондоні.

Маша зазначала, що там дуже жорстка вода, яка і могла спровокувати ці висипання.

&quot;Тепер ходжу по вулиці без макіяжу&quot;. Донька Полякової показала себе до і після лікування акне&quot;Тепер ходжу по вулиці без макіяжу&quot;. Донька Полякової показала себе до і після лікування акне

Обличчя Маші Полякової до лікування акне (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Раніше Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років.

Також ми розповідали, що колишній зять Пугачової вкрав пісню в української співачки.

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Оля Полякова Маша Полякова акне звезды шоу-бизнеса