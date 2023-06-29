Донька Ольги Фреймут розповіла, чим займається у США. А де її мама? (фото)

Чим займається 17-річна Злата в США

Сторінка дівчини є досить популярною та нараховує майже 46 000 підписників. Фани поцікавилися в Злати, чим вона займається зараз у житті. У відповідь вона поділилася його частинкою.

"Вчуся, знімаю, працюю над портфоліо, танцюю, викладаю, сумую, знайомлюся, їжджу до Лос-Анджелеса, живу в школі, подорожую на канікулах", - написала Злата.

Скриншот: instagram.com/zlata_mitchell

Нагадаємо, що Злата - це старша донька Ольги Фреймут. Вона народилася від британця Ніла Мітчелла, з яким ревізор мала роман ще в студентські роки в Лондоні. Однак стосунки з іноземцем не склалися, тому Ольга з донькою повернулися до України.

Донька Ольги Фреймут з подругами у Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

А де зараз сама Фреймут

Відомо, що Ольга Фреймут проживає у Лондоні з молодшими дітьми - семирічним сином Валерієм і шестирічною донькою Євдокією.

У соціальних мережах Фреймут не надто активна, проте проводить різні благодійні зустрічі та інформує світ про події в Україні.

За кордоном Фреймут працює у газеті Sunday Expres, де пише щотижневу колонку новини про Україну. Крім того, вона заснувала власне видавництво Snowdrop і школу сучасних манер.

Ольга Фреймут з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)