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Донька Олени Кравець розповіла про сварку з мамою, через яку зверталася до психолога

Олена Кравець з донькою (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка, комедіантка та телеведуча Олена Кравець випустила перший випуск подкасту, який записала разом зі своєю старшою донькою Марією.

Розмова між мамою та донькою виявилося дуже відвертою. Зокрема, вони обговорювали болючу сварку між собою, після якої обидві зверталися до психолога.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове YouTube-шоу під назвою "Вдома поговоримо".

Деталі

Серйозний конфлікт між Оленою та її спадкоємицею стався, коли Марії було 13 років.

Тоді дівчинка вперше сильно збрехала мамі, а правда з’ясувалася пізніше.

Олена Кравець з донькою (фото: скріншот відео)

Як зізналася донька телеведучої у подкасті, слова, які тоді вимовила її зіркова мама, стали вкрай болючими для неї.

Яка саме ситуація відбулася - родички не стали розповідати. Однак колишня акторка "Кварталу 95" зізналася, що тоді її дуже зачепила брехня від доньки, і реакція Олени на це була вкрай емоційною.

Олена Кравець (фото: скріншот відео)

"І я така: "Машо, мені здається, я не заслуговую! Чому ти мене скривдила? Ти могла сказати правду!" Я, коротше, наїхала. У мене був такий шок. Я прихожу до свого терапевта. Кажу: "Це капець. Чого завгодно очікувала, але, щоб вона брехала мені! Вона не живе в системі обмежень, я не тримаю її в рукавицях"

"Він так дивиться на мене: "Лєн, ви ніколи не брехали матері?" - розповіла Кравець.

Маша також пропрацьовувала ситуацію зі спеціалістом, адже її тоді дуже зачепила фраза метері, що вона "підірвала її довіру".

Мпрія Кравець (фото: скріншот відео)

"Я прийшла з цією фразою до психолога. Вона мені відклалася. Моя психолог у школі запитує: "А що вона тобі казала, ти можеш мені переказати?" Я кажу: "Звісно, воно мені в пам'яті закарбувалося", - поділилася Марія.

"Я відходила дуже довго. Я ходила десь три дні поспіль до шкільного психолога. Вона сказала, що ця фраза дуже, така, болюча для дитини. Саме вона мене й збила", - додала вона.

Зрештою комедіантка вибачилася перед донькою, зазначивши, що не розуміє, чому вона так емоційно тоді відреагувала.

"Щось на мене найшло. То вже були малі діти, я б зараз так не реагувала", - сказала Кравець.

 

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