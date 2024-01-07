Донька Олени Кравець розповіла про сварку з мамою, через яку зверталася до психолога

Деталі

Серйозний конфлікт між Оленою та її спадкоємицею стався, коли Марії було 13 років.

Тоді дівчинка вперше сильно збрехала мамі, а правда з’ясувалася пізніше.

Олена Кравець з донькою (фото: скріншот відео)

Як зізналася донька телеведучої у подкасті, слова, які тоді вимовила її зіркова мама, стали вкрай болючими для неї.

Яка саме ситуація відбулася - родички не стали розповідати. Однак колишня акторка "Кварталу 95" зізналася, що тоді її дуже зачепила брехня від доньки, і реакція Олени на це була вкрай емоційною.

Олена Кравець (фото: скріншот відео)

"І я така: "Машо, мені здається, я не заслуговую! Чому ти мене скривдила? Ти могла сказати правду!" Я, коротше, наїхала. У мене був такий шок. Я прихожу до свого терапевта. Кажу: "Це капець. Чого завгодно очікувала, але, щоб вона брехала мені! Вона не живе в системі обмежень, я не тримаю її в рукавицях"

"Він так дивиться на мене: "Лєн, ви ніколи не брехали матері?" - розповіла Кравець.

Маша також пропрацьовувала ситуацію зі спеціалістом, адже її тоді дуже зачепила фраза метері, що вона "підірвала її довіру".

Мпрія Кравець (фото: скріншот відео)

"Я прийшла з цією фразою до психолога. Вона мені відклалася. Моя психолог у школі запитує: "А що вона тобі казала, ти можеш мені переказати?" Я кажу: "Звісно, воно мені в пам'яті закарбувалося", - поділилася Марія.

"Я відходила дуже довго. Я ходила десь три дні поспіль до шкільного психолога. Вона сказала, що ця фраза дуже, така, болюча для дитини. Саме вона мене й збила", - додала вона.

Зрештою комедіантка вибачилася перед донькою, зазначивши, що не розуміє, чому вона так емоційно тоді відреагувала.

"Щось на мене найшло. То вже були малі діти, я б зараз так не реагувала", - сказала Кравець.