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Дочь Елены Кравец рассказала о ссоре с мамой, из-за которой обращалась к психологу

Елена Кравец с дочерью (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса, комедиантка и телеведущая Елена Кравец выпустила первый выпуск подкаста, который записала вместе со своей старшей дочерью Марией.

Разговор между мамой и дочерью оказался очень откровенным. В частности, они обсуждали болезненную ссору между собой, после которой обе обращались к психологу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое YouTube-шоу под названием "Вдома поговоримо".

Подробности

Серьезный конфликт между Еленой и ее наследницей произошел, когда Марии было 13 лет.

Тогда девочка впервые сильно соврала маме, а правда выяснилась позже.

Елена Кравец с дочерью (фото: скриншот видео)

Как призналась дочь телеведущей в подкасте, слова, которые произнесла тогда ее звездная мама, стали крайне болезненными для нее.

Какая именно ситуация произошла - родственницы не стали рассказывать. Однако бывшая актриса "Квартала 95" призналась, что тогда ее очень задела ложь от дочери, и реакция Елены на это была крайне эмоциональной.

Елена Кравец (фото: скриншот видео)

"И я такая: "Маша, мне кажется, я не заслуживаю! Почему ты меня обидела? Ты могла сказать правду!" Я, короче, наехала. У меня был такой шок. Я прихожу к своему терапевту. Говорю: "Это капец. Чего угодно ожидала, но, чтобы она врала мне! Она не живет в системе ограничений, я не держу ее в перчатках"

"Он так смотрит на меня: "Лен, вы никогда не врали матери?" - рассказала Кравец.

Маша также прорабатывала ситуацию со специалистом, ведь ее тогда очень задела фраза мэтэри, что она "подорвала ее доверие".

Мприя Кравец (фото: скриншот видео)

"Я пришла с этой фразой к психологу. Она мне отложилась. Моя психолог в школе спрашивает: "А что она тебе говорила, ты можешь мне пересказать?" Я говорю: "Конечно, оно мне в памяти запечатлелось", - поделилась Мария.

"Я отходила очень долго. Я ходила где-то три дня подряд к школьному психологу. Она сказала, что эта фраза очень, такая, болезненная для ребенка. Именно она меня и сбила", - добавила она.

В конце концов комедиантка извинилась перед дочерью, отметив, что не понимает, почему она так эмоционально тогда отреагировала.

"Что-то на меня нашло. Это уже были маленькие дети, я бы сейчас так не реагировала", - сказала Кравец.

 

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