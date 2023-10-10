Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження

Тоня Матвієнко присвятила пісню мамі - Ніні Матвієнко, яка померла 8 жовтня. Композиція "Сік землі" мала стати подарунком на день народження легендарної співачки і акторки - 10 жовтня Ніна Митрофанівна святкувала б своє 76-річчя...
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опис лірик-відео на YouTube-каналі Тоні (Щоб подивитися відео доскрольте матеріал до кінця).
Цією піснею з репертуару Ніни Матвієнко донька народної артистки закликає шанувати своє українське коріння та бути вдячними батькам.
Ніна Матвієнко померла 8 жовтня (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
За словами Тоні, ідея зробити мамі на день народження творчий подарунок виникла ще під час вимушеного перебування Тоні у Великій Британії.
Сумуючи за мамою, родиною, батьками та всім українським, артистка згадала про "Сік землі" - пісню, яку вона полюбляла слухати ще в дитинстві.
Тоня і Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
"В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту "Сік землі" для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи та зателефонувати батькам і сказати їм "дякую!", - коментує Тоня.
Ніна Матвієнко з донькою (фото: Катя Миколайчук / JetSetter.ua)
У свою чергу співачка дякує своїй мамі "за безсонні ночі, дякую за виховання та турботу, за мотивацію та підтримку у всьому" і обіцяє "продовжувати мамину традицію популяризувати українські пісні у світі й робити добро".
"Шануйте один одного та своє коріння. Дякую, мамо!" - говорить Тоня.
Ніна Матвієнко з донькою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Додамо, що у зворушливому лірик-відео співачка використала матеріали із сімейного фотоальбому та архівні фото українців із київського музею Івана Гончара, яким нині керує батько Тоні Матвієнко - Петро Гончар.
Текст пісні "Сік землі":
П'є моє коріння сік землі,
День лежить на білому крилі,
Подих вітру схилює жита,
Пролітають стомлені літа...
З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.
З нами у добрі і у журбі
Материнські очі голубі.
Чарімлива пісня живить нас
І сумління сповідає час.
З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.
Є в моїх садах мале село,
Є криниця, чисте джерело,
А коли вертаюсь я з доріг,
Я цілую батьківський поріг.
З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе
Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Нагадаємо, що прощання з Ніною Матвієнко відбудеться у середу, 11 жовтня, у Національній філармонії України.
Провести в останню путь співачку можуть усі, хто захоплювався її творчістю і поважав її великий талант.
Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
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