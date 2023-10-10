Донька Ніни Матвієнко зворушила відео. Це мав бути подарунок мамі на день народження

Цією піснею з репертуару Ніни Матвієнко донька народної артистки закликає шанувати своє українське коріння та бути вдячними батькам.

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

За словами Тоні, ідея зробити мамі на день народження творчий подарунок виникла ще під час вимушеного перебування Тоні у Великій Британії.

Сумуючи за мамою, родиною, батьками та всім українським, артистка згадала про "Сік землі" - пісню, яку вона полюбляла слухати ще в дитинстві.

Тоня і Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту "Сік землі" для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи та зателефонувати батькам і сказати їм "дякую!", - коментує Тоня.

Ніна Матвієнко з донькою (фото: Катя Миколайчук / JetSetter.ua)

У свою чергу співачка дякує своїй мамі "за безсонні ночі, дякую за виховання та турботу, за мотивацію та підтримку у всьому" і обіцяє "продовжувати мамину традицію популяризувати українські пісні у світі й робити добро".

"Шануйте один одного та своє коріння. Дякую, мамо!" - говорить Тоня.

Ніна Матвієнко з донькою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Додамо, що у зворушливому лірик-відео співачка використала матеріали із сімейного фотоальбому та архівні фото українців із київського музею Івана Гончара, яким нині керує батько Тоні Матвієнко - Петро Гончар.

Текст пісні "Сік землі":

П'є моє коріння сік землі,

День лежить на білому крилі,

Подих вітру схилює жита,

Пролітають стомлені літа...

З роду в рід кладе життя мости,

Без коріння саду не цвісти,

Без стремління човен не пливе,

Без коріння сохне все живе.

З нами у добрі і у журбі

Материнські очі голубі.

Чарімлива пісня живить нас

І сумління сповідає час.

З роду в рід кладе життя мости,

Без коріння саду не цвісти,

Без стремління човен не пливе,

Без коріння сохне все живе.

Є в моїх садах мале село,

Є криниця, чисте джерело,

А коли вертаюсь я з доріг,

Я цілую батьківський поріг.

З роду в рід кладе життя мости,

Без коріння саду не цвісти,

Без стремління човен не пливе,

Без коріння сохне все живе

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, що прощання з Ніною Матвієнко відбудеться у середу, 11 жовтня, у Національній філармонії України.

Провести в останню путь співачку можуть усі, хто захоплювався її творчістю і поважав її великий талант.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)