Донька народилася дуже сильною: Мар'яну Мамонову виписали з пологового будинку та подарували квартиру

Мар'яна Мамонова народила здорову дівчинку, яку батьки назвали Ганною. Дівчинка народилася дуже сильною, попри те, що більшу частину вагітності мати перебувала в полоні. Як зазначає Мар'яна, після всього пережитого донька не реагує навіть на гучні розмови.

"Гучні звуки були в Оленівці, гучні звуки були в Донецьку, тобто ми постійно отримували гучний супровід", - згадує Мар'яна.

Вона сама, її чоловік та батьки мріяли лише про одне – щоб дитина народилася в Україні. Чоловік Мар'яни Василь зізнається, що коли йому зателефонували з незнайомого номера – він навіть не повірив, що дружина на волі. Зміг видихнути тільки коли почув голос коханої у слухавці.

Мар'яна розповідає, що найскладнішими були перші два місяці у полоні. Але вона не втрачала віри та надії: "Морально важко було, дуже важко, важко було в Оленівці, важко було чути, що ми Україні не потрібні".

Усі місяці в полоні поряд із Мар'яною була Анастасія Чорненька. Вони стали справжніми подругами, і Настя ділилася з Мар'яною абсолютно всім – теплим одягом та їжею. Чорненька також була звільнена в рамках обміну.

Мар'яна Мамонова з чоловіком та дочкою (Скріншот)

Рідні Мар'яни, коли дізналися, що її звільнили, одразу поїхали до Чернігова – туди мали приїхати автобуси з експолоненими. Ту зустріч, зізнаються, ніколи не забудуть.

"Я найщасливіша бабуся, яка тільки є. Я всім безмежно вдячна. Це наше спільне, перемога всіх-всіх", - сказала мама Мар'яни, Оксана Черепушко.

Медики кажуть, що і Мар'яна, і її новонароджена донька дуже сильні. Для лікарів вони за тиждень стали практично рідними і їх навіть не хотіли так швидко виписувати.

"Ми залишимося друзями, напевно, по життю. Бо після того, що пройшли, не можна просто їх відпустити, виписати та відпустити", - зазначила директор перинатального центру Ірина Горавська.

Зустрічати Мар'яну з малечею з пологового будинку приїхали не лише рідні та друзі. Під лікарнею зібралося кілька тисяч людей.

Не обійшлося і без подарунків – Мар'яні Мамоновій, її чоловікові Василю та новонародженій Ганні подарували квартиру у Луцьку. Після пологового будинку Мар'яна з малечею спочатку поїдуть до батьків.

Зараз Мар'яна мріє насолоджуватися материнством і забути те пекло, яке їй та її дитині довелося пережити. Ну а найголовніша мрія – визволення з полону всіх українських захисників.