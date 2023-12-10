Донька Мілли Йовович заспівала хіт російської співачки-путіністки і розлютила мережу: "Яка ганьба"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт дівчини.

Донька Мілли Йовович розлютила мережу

У листопаді цього року композиція, яка була популярна 20 років тому, завірусилася у соцмережах.

Зарубіжні блогери стали викладати з нею відео у TikTok і Instagram. Вони надягають шуби і хутряні шапки і відкривають рот під пісню.

Трек також заполонив музичні чарти Європи та США, увійшовши до п'ятірки лідерів чарту музичного сервісу Spotify.

Спадкоємиця зірки також вирішила долучитися до флешмобу.

Реакція юзерів

Фани Мілли Йовович обурені. У той час як їхній кумир підтримує Україну, засуджує політику Путіна, її донька популяризує російську культуру.

Мілла Йовович з донькою (фото: instagram.com/millajovovich)

Я щось не розумію, а мама не розповіла доньці, що виробляють росіяни на її батьківщині?

Боже, яка ганьба!

Я так розумію, для Евер немає різниці чи є, чи нема війна в країні, звідки її коріння.

Українських топових пісень для переспіву не пробувала пошукати?

Пізніше, не витримавши нападок хейтерів, Евер приховала коментарі до відео.

Зазначимо, що Мілла Йовович народилася у Києві 1975 року.

У 80-х її батьки емігрували спочатку до Лондона, а потім до США. В Україні в акторки залишилися родичі.

