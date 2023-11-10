Донька актора-путініста відмовилася від по батькові і позбулася російського громадянства

Машкова остаточно відріклася від батька і Росії

Марія, яка категорично засуджує агресію рідної країни і путінський режим, стала громадянкою США.

Крім того, акторка поділилася з шанувальниками, що раніше вона була Марією Володимирівною Машковою, а тепер вона просто Маша Машкова.

"Трохи новин з мого нового життя: 1. Пофарбувала волосся в блонд (обов'язково для нового життя!) 2. Приєдналася до мого чоловіка та доньок - стала громадянкою Америки. Тепер я можу голосувати та бути в журі. 3. Змінила ім'я (раніше Машкова Марія Володимирівна), відтепер - нова особа: Маша Машкова", - повідомила зірка.

Ба більше, знаменитість, яка раніше відмовилася від участі у російських проектах, наголосила, що у найближчому майбутньому у неї відбудеться дебют в американському кіно і серіалі.

Марія Машкова (фото: російські ЗМІ)

Тим часом у Росії, яка обстрілює мирні українські міста та нещадно бреше, намагаються викреслити незгодних із війною людей.

Донька пропутінського актора - не виняток. Її також вирішили "покарати", викресливши сцени з нею із вже готових фільмів.

Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року артистка припинила спілкування зі своїм батьком, відомим російським актором і прихильником політики Путіна, Володимиром Машковим.

Марія Машкова з батьком (фото: російські ЗМІ)

Чоловік публічно підтримує криваву війну РФ в Україні. Водночас він намагається нав’язати свої погляди доньці, яка мешкає у США і висловлює солідарність з українським народом.

Володимир зателефонував Марії, закликаючи її негайно повернутися в Росію і вибачитися перед росіянами. Вона ж у свою чергу засуджує родича за його позицію.

Марія Машкова з батьком (фото: російські ЗМІ)