Дочь актера-путиниста отказалась от отчества и избавилась от российского гражданства

Машкова окончательно отреклась от отца и России

Мария, категорически осуждающая агрессию родной страны и путинский режим, стала гражданкой США.

Кроме того, актриса поделилась с поклонниками, что раньше она была Марией Владимировной Машковой, а теперь она просто Маша Машкова.

"Немного новостей из моей новой жизни: 1. Покрасила волосы в блонд (обязательно для новой жизни!) 2. Присоединилась к моему мужу и дочерям - стала гражданкой Америки. Теперь я могу голосовать и быть в жюри. 3. Изменила имя я (ранее Машкова Мария Владимировна), отныне - новое лицо: Маша Машкова”, - сообщила звезда.

Более того, знаменитость, ранее отказавшаяся от участия в российских проектах, отметила, что в ближайшем будущем у нее состоится дебют в американском кино и сериале.

Мария Машкова (фото: российские СМИ)

Тем временем в России, которая обстреливает мирные украинские города и беспощадно лжет, пытаются вычеркнуть несогласных с войной людей.

Дочь пропутинского актера - не исключение. Ее также решили "наказать", вычеркнув сцены с ней из уже готовых фильмов.

Напомним, после 24 февраля 2022 года артистка прекратила общение со своим отцом, известным российским актером и поклонником политики Путина, Владимиром Машковым.

Мария Машкова с отцом (фото: российские СМИ)

Мужчина публично поддерживает кровавую войну РФ в Украине. В то же время он пытается навязать свои взгляды дочери, которая живет в США и выражает солидарность с украинским народом.

Владимир позвонил Марии, призывая ее немедленно вернуться в Россию и извиниться перед россиянами. Она же, в свою очередь, осуждает родственника за его позицию.

Мария Машкова с отцом (фото: российские СМИ)