"Замість Асті приїхала". Столична блогерка проїхалась по центру Львова під російські пісні

Скандальна столична блогерка приїхала у Львів аби відпочити, але не врахувала, що деякі свої примхи не варто виставляти на загал. Як, наприклад, слухати на всю російські пісні на вулицях україномовного міста, та ще й під час війни.

Про те, які саме пісні слухала Анна та що казала у своїх stories, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на одну з Instagram-сторінок Краснової.

Столична блогерка співає Анну Асті у Львові і вважає це за норму

Це не перший "косяк" блогерки, оскільки понад місяць тому її зупиняли під час комендантської години. Щоправда, тоді вона десь придбала перепустку. Та все ж таки, ситуація показова.

Цього разу Анна-Вікторія вирішила начхати на будь-які моральні цінності та повагу до інших людей. Річ в тому, що жінка приїхала до Львова, і все було б добре, якби вона не вмикала на всю гучність пісні російськомовних виконавців. Ба більше, тих, хто має українське коріння і свідомо ігнорує війну, будуючи кар’єру у Москві та заробляє окривавлені гроші.

Краснова їхала під трек Анни Асті та ще й підспівувала їй так само голосно, як у неї в автомобілі грала музика, а також цинічно коментувала своє відео.

"Я замість Асті приїхала концерти тут давати", - коментує свою stories блогерка.

На цьому жінка не зупинилась, наступна її stories супроводжувала пісня тієї самої INSTASAMKA, яка підтримує війну. До того ж в цей момент дівчині хтось щось зауважив, але вона своєю чергою послала “Н***й”, тих, кого не влаштовують російські пісні у центрі Львова.

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Така поведінка ще раз доводить, що "Iнстасамка" - це дійсно не виліковний синдром, на який, на жаль, страждає не лише конкретна блогерка.

Далі Аня лише підтримала хейт на свою сторону і додала олії у вогонь.

"Вам може здатися, що я керую Mersedes, але насправді, як керую вами. Ваша провокаторка. Та сама Вікторія Девіл", - написала на відео жінка.

Провокація в тому, що ця stories супроводжується треком від української виконавиці Klavdia Petrivna.

Дехто з її підписників вже встиг написати у коментарях, щоб у Львові її більше не бачили. Але Девіл й тут знайшла що сказати, та ще й під пісню Вєрки Сердючки.

"Львів - найгостинніше місто на планеті. Іван, Ванічка, Ванідло, я буду тут ще 3-4 дні. Обіцяю більше не слухати Асті з відкритим вікном",- відповіла коментатору жіночка.

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