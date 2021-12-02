Донимают коллекторы по поводу чужого долга? Эти советы помогут от них избавиться

На что коллекторы имеют право

Обращаться по воду задолженности коллекторы могут только к тому человеку, который оформил кредит или его законному представителю.

В некоторых случаях они могут обращаться к наследникам должника или к его поручителям.

К кому коллекторы не имеют права обращаться

Коллекторы не имеют права тревожить членов семьи должника, соседей или коллег по работе. Они не могут обзванивать друзей и знакомых, которые не имеют никакого отношения к кредиту.

Что делать, если вас донимают коллекторы

Во время общения с коллектором запретите в будущем ему вас беспокоить. Объясните, что не имеете отношения к кредиту и вы свое согласие на взаимодействие не давали.

Если звонки и сообщения приходят от робота, то заблокируйте их с помощью функций телефона.

Узнайте название учреждения и напишите им требование с запретом вас тревожить.

Если звонки и сообщения не прекращаются, то зафиксируйте случаи правонарушения. Запишите разговор по телефону, сделайте скрины сообщений и так далее.

Предоставьте эти доказательства в Национальный банк Украины вместе с жалобой на финансовую или коллекторскую компанию.

Согласно закону Украины №1349-IX от 19 марта 2021 года, Национальный банк имеет право применить к нарушителю наказание – от штрафа до исключения учреждения из реестра.