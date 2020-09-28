На донецких номерах: пьяный в хлам водитель устроил переполох под Киевом

В Гатном Киевской области неадекватный водитель, который был пьяный в хлам, устроил настоящий переполох. В начале он протаранил машину Tesla, в которой находился ребенок. Потом "герой" въехал в маршрутку, далее начал врезаться в бордюры и заборы. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

У водителя Тойота Лендкрузер Прадо номера донецкой регистрации. После того, как он въехал в три автомобиля, мужчина попытался скрыться с места аварии без колеса.

"Остановить его удалось только, когда он попал на парковку Мегамаркета, врезался в забор и уже без колеса не мог оттуда выехать, свидетели разбивали стекла", - сказано в сообщении.

Под Киевом пьяный водитель устроил переполох

В комментариях украинцы возмутились действиями пьяного водителя и осудили его.

Мне кажется, таким сразу пожизненное нужно. Это убийца!!! Слава Богу на этот раз ему не удалось никого убить. Но что будет дальше?

Видя как неадекватный человек с признаками опьянения, садиться за руль автомобиля. Призываю общественность, незамедлительно "Звонить" в Полицию!!

Найти и ноги оторвать.. В машине ребенок, а это пьяное чучело гоняет по улицам...

Права забирать навсегда,без права апеляции, тюремной заключение обязательно года два и штраф тысяч 50 000грн.

А чо Тесла не увернулась? Там же вроде ассистент или автопилот, который от ДТП уводит.

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