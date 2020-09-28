На донецких номерах: пьяный в хлам водитель устроил переполох под Киевом

Под Киевом неадекватный водитель устроил масштабное ДТП
В Гатном Киевской области неадекватный водитель, который был пьяный в хлам, устроил настоящий переполох. В начале он протаранил машину Tesla, в которой находился ребенок. Потом "герой" въехал в маршрутку, далее начал врезаться в бордюры и заборы. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
У водителя Тойота Лендкрузер Прадо номера донецкой регистрации. После того, как он въехал в три автомобиля, мужчина попытался скрыться с места аварии без колеса.
"Остановить его удалось только, когда он попал на парковку Мегамаркета, врезался в забор и уже без колеса не мог оттуда выехать, свидетели разбивали стекла", - сказано в сообщении.
Под Киевом пьяный водитель устроил переполох
В комментариях украинцы возмутились действиями пьяного водителя и осудили его.
Как мы сообщали ранее, в Одессе 18-летний лихач протаранил припаркованные авто.
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