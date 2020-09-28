На донецьких номерах: п'яний в хлам водій влаштував переполох під Києвом

Під Києвом неадекватний водій влаштував масштабну ДТП
У Гатному Київської області неадекватний водій, який був п'яний в хлам, влаштував справжній переполох. На початку він протаранив машину Tesla, в якій знаходилася дитина. Потім "герой" в'їхав в маршрутку, далі почав врізатися в бордюри та паркани. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
У водія Тойота Лендкрузер Прадо номери донецької реєстрації. Після того, як він в'їхав у три автомобіля, чоловік спробував втекти з місця аварії без колеса.
"Зупинити його вдалося лише, коли він потрапив на парковку Мегамаркету, врізався в огорожу і вже без колеса не міг звідти виїхати, свідки розбивали скла", - сказано в повідомленні.
Під Києвом п'яний водій влаштував переполох
В коментарях українці обурилися діями п'яного водія і засудили його.
Як ми повідомляли раніше, в Одесі 18-річний водій протаранив припарковані авто.
Раніше ми писали про те, що під Вінницею сталося п'яне ДТП, в якому тільки дивом уціліли двоє малюків.