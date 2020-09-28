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На донецьких номерах: п'яний в хлам водій влаштував переполох під Києвом

Автор: Людмила Жукова

Під Києвом неадекватний водій влаштував масштабну ДТП

У Гатному Київської області неадекватний водій, який був п'яний в хлам, влаштував справжній переполох. На початку він протаранив машину Tesla, в якій знаходилася дитина. Потім "герой" в'їхав в маршрутку, далі почав врізатися в бордюри та паркани. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

У водія Тойота Лендкрузер Прадо номери донецької реєстрації. Після того, як він в'їхав у три автомобіля, чоловік спробував втекти з місця аварії без колеса.

"Зупинити його вдалося лише, коли він потрапив на парковку Мегамаркету, врізався в огорожу і вже без колеса не міг звідти виїхати, свідки розбивали скла", - сказано в повідомленні.

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Під Києвом п'яний водій влаштував переполох

В коментарях українці обурилися діями п'яного водія і засудили його.

  • Мені здається, таким відразу довічне потрібно. Це вбивця!!! Слава Богу на цей раз йому не вдалося нікого вбити. Але що буде далі?
  • Бачачи як неадекватний чоловік з ознаками сп'яніння, сідати за кермо автомобіля. Закликаю громадськість, негайно Дзвонити в Поліцію!!
  • Знайти і ноги відірвати.. В машині дитина, а це п'яне опудало ганяє по вулицях...
  • Права забирати назавжди,без права апеляції, тюремного ув'язнення обов'язково року два і штраф тисяч 50 000грн.
  • А чо Тесла не ухилилася? Там же ніби асистент або автопілот, який від ДТП веде.

Як ми повідомляли раніше, в Одесі 18-річний водій протаранив припарковані авто.

Раніше ми писали про те, що під Вінницею сталося п'яне ДТП, в якому тільки дивом уціліли двоє малюків.

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