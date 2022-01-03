В Донецке разваливается известный отель. Смотрите на фото, что от него осталось
Фото: В Донецке разрушается отель (en.wikipedia.org)
В оккупированном боевиками Донецке все постепенно пришло в уныние. Так, и популярный ранее отель "Европа" доживает свои последние дни.
Об этом сообщил на Facebook блогер Денис Казанский.
"В Донецке упал навес над входом в отель Европа. Отель не работает с 2014 года, потому что после прихода России гостиницы в Донецке больше не нужны. Все разваливается и приходит в упадок в некогда богатом городе", - описал ситуацию Казанский.
В Донецке разрушается отель "Европа" (фото: facebook.com/denys.kazanskyi)
В комментариях люди пишут, что жителей Донецка совсем не жаль, ведь они поддержали боевиков. Но некоторые с этим не согласны и считают, что это не так.
- Не шкода донеччан від слова "зовсім".
- Фух, ну слава богу! Отвалился от деградации. А то я испугался уже, что бандеровцы разрушили.
- Молода республіка не може себе забезпечити, а колись всю Україну "кормили"....
- Вхід до Європи завалило. Як це збіса символічно.
- Сначала была разруха в головах, ну, а дальше по накатанной....
- Що хотіли, то отримали! Не шкода!
- Это наверное всу из американского спутника его свалили.
Как мы ранее сообщали, стали известны огромные потери оккупантов на Донбассе за год.