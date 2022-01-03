В Донецке разваливается известный отель. Смотрите на фото, что от него осталось

В оккупированном боевиками Донецке все постепенно пришло в уныние. Так, и популярный ранее отель "Европа" доживает свои последние дни.

"В Донецке упал навес над входом в отель Европа. Отель не работает с 2014 года, потому что после прихода России гостиницы в Донецке больше не нужны. Все разваливается и приходит в упадок в некогда богатом городе", - описал ситуацию Казанский.

В Донецке разрушается отель "Европа" (фото: facebook.com/denys.kazanskyi)

В комментариях люди пишут, что жителей Донецка совсем не жаль, ведь они поддержали боевиков. Но некоторые с этим не согласны и считают, что это не так.