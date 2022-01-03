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В Донецке разваливается известный отель. Смотрите на фото, что от него осталось

Новина українською →
Донецк, Понедельник 03 января 2022 09:49
В Донецке разваливается известный отель. Смотрите на фото, что от него осталось Фото: В Донецке разрушается отель (en.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированном боевиками Донецке все постепенно пришло в уныние. Так, и популярный ранее отель "Европа" доживает свои последние дни.

Об этом сообщил на Facebook блогер Денис Казанский.

"В Донецке упал навес над входом в отель Европа. Отель не работает с 2014 года, потому что после прихода России гостиницы в Донецке больше не нужны. Все разваливается и приходит в упадок в некогда богатом городе", - описал ситуацию Казанский.

В Донецке разваливается известный отель. Смотрите на фото, что от него осталосьВ Донецке разрушается отель "Европа" (фото: facebook.com/denys.kazanskyi)

В комментариях люди пишут, что жителей Донецка совсем не жаль, ведь они поддержали боевиков. Но некоторые с этим не согласны и считают, что это не так.

  • Не шкода донеччан від слова "зовсім".
  • Фух, ну слава богу! Отвалился от деградации. А то я испугался уже, что бандеровцы разрушили.
  • Молода республіка не може себе забезпечити, а колись всю Україну "кормили"....
  • Вхід до Європи завалило. Як це збіса символічно.
  • Сначала была разруха в головах, ну, а дальше по накатанной....
  • Що хотіли, то отримали! Не шкода!
  • Это наверное всу из американского спутника его свалили.

Как мы ранее сообщали, стали известны огромные потери оккупантов на Донбассе за год.

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Донецк
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