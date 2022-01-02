Стали известны огромные потери оккупантов на Донбассе за год
На Донбассе большинство потерь российско-оккупационных войск в 2021 году в живой силе и технике было небоевое, и за год на востоке Украины погибли и были ранены более 740 боевиков.
Об этом сообщил офицер разведки ВСУ Сергей Нещадим в своем Twitter.
Отмечается, что только в течение декабря оккупанты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей потеряли 44 человека - все небоевые.
Из них 19 погибших и 25 раненых, плюс одна единица военной техники.
Что касается понесенных боевиками потерь за период времени с 1 января до 31 декабря 2021 года, то их насчитали 754 человека:
- Безвозвратные - 318, из них боевые 10, небоевые 308.
- Санитарные - 436, из них боевые 8.
- Вооружение и военная техника - 14 единиц.
Небоевые потери могут происходить в результате подрывов на взрывчатке, самоубийств, стрельбы и прочих инцидентов, которые привели к летальному исходу или ранениям не в ходе боевых действий.
Фото: скрин поста twitter.com/nevedimka123
Украинские военные в зоне проведения ООС соблюдают режим "тишины" и ведут ответный огонь в случае атак противника.
Ранее сообщалось, что в декабре контрразведка СБУ в Донецкой области задержала боевика группировки "Сомали", который уже дал показания о кадровых военных РФ на Донбассе.
Также мы писали о том, что боевик "ДНР" во время попойки взорвал друзей гранатой в оккупированном Снежном, и подобные ЧП случаются довольно часто.