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Стали известны огромные потери оккупантов на Донбассе за год

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Воскресенье 02 января 2022 12:44
Стали известны огромные потери оккупантов на Донбассе за год Фото: боевики на Донбассе (Scott Olson / Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На Донбассе большинство потерь российско-оккупационных войск в 2021 году в живой силе и технике было небоевое, и за год на востоке Украины погибли и были ранены более 740 боевиков.

Об этом сообщил офицер разведки ВСУ Сергей Нещадим в своем Twitter.

Отмечается, что только в течение декабря оккупанты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей потеряли 44 человека - все небоевые.

Из них 19 погибших и 25 раненых, плюс одна единица военной техники.

Что касается понесенных боевиками потерь за период времени с 1 января до 31 декабря 2021 года, то их насчитали 754 человека:

  • Безвозвратные - 318, из них боевые 10, небоевые 308.
  • Санитарные - 436, из них боевые 8.
  • Вооружение и военная техника - 14 единиц.

Небоевые потери могут происходить в результате подрывов на взрывчатке, самоубийств, стрельбы и прочих инцидентов, которые привели к летальному исходу или ранениям не в ходе боевых действий.

Стали известны огромные потери оккупантов на Донбассе за год

Фото: скрин поста twitter.com/nevedimka123

Украинские военные в зоне проведения ООС соблюдают режим "тишины" и ведут ответный огонь в случае атак противника.

Ранее сообщалось, что в декабре контрразведка СБУ в Донецкой области задержала боевика группировки "Сомали", который уже дал показания о кадровых военных РФ на Донбассе.

Также мы писали о том, что боевик "ДНР" во время попойки взорвал друзей гранатой в оккупированном Снежном, и подобные ЧП случаются довольно часто.

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Донбасс ООС Боевики на Донбассе
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