ru ua
Пн, 03 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Донецьку розвалюється відомий готель. Дивіться на фото, що від нього залишилося

Новость на русском →
Донецьк, Понеділок 03 січня 2022 09:49
У Донецьку розвалюється відомий готель. Дивіться на фото, що від нього залишилося Фото: у Донецьку руйнується готель (en.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В окупованому бойовиками Донецьку все поступово прийшло в зневіру. Так, і популярний раніше Готель "Європа" доживає свої останні дні.

Про це повідомив на Facebook блогер Денис Казанський.

"У Донецьку впав навіс над входом в готель Європа. Готель не працює з 2014 року, тому що після приходу Росії готелі в Донецьку більше не потрібні. Все розвалюється і занепадає в колись багатому місті", - описав ситуацію Казанський.

У Донецьку розвалюється відомий готель. Дивіться на фото, що від нього залишилосяУ Донецьку руйнується Готель" Європа " (фото: facebook.com/denys.kazanskyi)

У коментарях люди пишуть, що жителів Донецька зовсім не шкода, адже вони підтримали бойовиків. Але деякі з цим не згодні і вважають, що це не так.

  • Не шкода донеччан від слова"зовсім".
  • Фух, ну слава богу! Відвалився від деградації. А то я злякався вже, що бандерівці зруйнували.
  • Молода республіка не може себе забезпечити, а колись всю Україну "годували"....
  • Вхід до Європи завалило. Як це збіса символічно.
  • Спочатку була розруха в головах, ну, а далі по накатаній....
  • Що хотіли, то отримали! Не шкода!
  • Це напевно всу з американського супутника його звалили.

Як ми раніше повідомляли, стали відомі величезні втрати окупантів на Донбасі за рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк
LITE
"Як ви раніше були один без одного?"Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах
"Як ви раніше були один без одного?"Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах