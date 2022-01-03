У Донецьку розвалюється відомий готель. Дивіться на фото, що від нього залишилося
Фото: у Донецьку руйнується готель (en.wikipedia.org)
В окупованому бойовиками Донецьку все поступово прийшло в зневіру. Так, і популярний раніше Готель "Європа" доживає свої останні дні.
Про це повідомив на Facebook блогер Денис Казанський.
"У Донецьку впав навіс над входом в готель Європа. Готель не працює з 2014 року, тому що після приходу Росії готелі в Донецьку більше не потрібні. Все розвалюється і занепадає в колись багатому місті", - описав ситуацію Казанський.
У Донецьку руйнується Готель" Європа " (фото: facebook.com/denys.kazanskyi)
У коментарях люди пишуть, що жителів Донецька зовсім не шкода, адже вони підтримали бойовиків. Але деякі з цим не згодні і вважають, що це не так.
- Не шкода донеччан від слова"зовсім".
- Фух, ну слава богу! Відвалився від деградації. А то я злякався вже, що бандерівці зруйнували.
- Молода республіка не може себе забезпечити, а колись всю Україну "годували"....
- Вхід до Європи завалило. Як це збіса символічно.
- Спочатку була розруха в головах, ну, а далі по накатаній....
- Що хотіли, то отримали! Не шкода!
- Це напевно всу з американського супутника його звалили.
Як ми раніше повідомляли, стали відомі величезні втрати окупантів на Донбасі за рік.