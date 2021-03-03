В Донецке продают дом за 1 миллион долларов: подчеркнет "благополучие владельца"

В оккупированном боевиками Донецке выставили на продажу дом за миллион долларов. Объявление опубликовали на сайте бесплатных объявлений и указали, что "элегантный дом подчеркнет благополучие владельца".

"Предлагаем купить элегантный дом… Дизайн данного дома отличает неповторимый индивидуальный облик, все архитектурные элементы были разработаны специально для этого интерьера. Каждая деталь в доме подчеркивает особый статус и благополучие его владельцев", — именно так описали недвижимость владельцы.

Площадь жилища составляет 650 квадратных метров. Дом создан "в сочетании стилей модерн и ар-деко"

К слову, главное место в доме — это "чудесная гостиная, что подчеркивается как продуманной планировкой, так и наполнением эксклюзивной мебелью и предметами декора". Владельцы пишут, что тут можно принимать гостей.

В доме 5 спальных комнат, два кабинета, две гостиных, четыре санузла, две гардеробные комнаты, хозяйственная комната, сауна, просторная терраса на улице, гараж с бильярдной, дом охраны, летняя галерея для отдыха, спортивная площадка с газоном для футбола и волейбола.

Также отмечается, что участок, на которым стоит дом, имеет площадь 30 соток.

Скриншот объявления