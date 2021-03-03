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В Донецке продают дом за 1 миллион долларов: подчеркнет "благополучие владельца"

Новина українською → Донецк, Среда 03 марта 2021 13:27
В Донецке продают дом за 1 миллион долларов: подчеркнет "благополучие владельца" В Донецке продают "элегантный" дом (фото: donpress.com)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированном боевиками Донецке выставили на продажу дом за миллион долларов. Объявление опубликовали на сайте бесплатных объявлений и указали, что "элегантный дом подчеркнет благополучие владельца".

Об этом сообщает издание DonPress.

"Предлагаем купить элегантный дом… Дизайн данного дома отличает неповторимый индивидуальный облик, все архитектурные элементы были разработаны специально для этого интерьера. Каждая деталь в доме подчеркивает особый статус и благополучие его владельцев", — именно так описали недвижимость владельцы.

Площадь жилища составляет 650 квадратных метров. Дом создан "в сочетании стилей модерн и ар-деко"

К слову, главное место в доме — это "чудесная гостиная, что подчеркивается как продуманной планировкой, так и наполнением эксклюзивной мебелью и предметами декора". Владельцы пишут, что тут можно принимать гостей.

В доме 5 спальных комнат, два кабинета, две гостиных, четыре санузла, две гардеробные комнаты, хозяйственная комната, сауна, просторная терраса на улице, гараж с бильярдной, дом охраны, летняя галерея для отдыха, спортивная площадка с газоном для футбола и волейбола.

Также отмечается, что участок, на которым стоит дом, имеет площадь 30 соток.

В Донецке продают дом за 1 миллион долларов: подчеркнет &quot;благополучие владельца&quot;Скриншот объявления

Как мы ранее писали, каждый желающий может поселиться в Чернобыле вот в таком доме.

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