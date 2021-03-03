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У Донецьку продають будинок за 1 мільйон доларів: підкреслить "добробут власника"

Новость на русском → Донецьк, Середа 03 березня 2021 13:27
У Донецьку продають будинок за 1 мільйон доларів: підкреслить "добробут власника" У Донецьку продають "елегантний" будинок (фото: donpress.com)
Автор: Людмила Жукова

В окупованому бойовиками Донецьку виставили на продаж будинок за мільйон доларів. Оголошення опублікували на сайті безкоштовних оголошень і вказали, що "елегантний будинок підкреслить благополуччя власника".

Про це повідомляє видання DonPress.

"Пропонуємо придбати елегантний будинок... Дизайн даного будинку відрізняє неповторний індивідуальний вигляд, всі архітектурні елементи були розроблені спеціально для цього інтер'єру. Кожна деталь у будинку підкреслює особливий статус і добробут його власників", — саме так описали нерухомість власники.

Площа житла складає 650 квадратних метрів. Будинок створений "у поєднанні стилів модерн і ар-деко"

До речі, головне місце в будинку — це "чудова вітальня, що підкреслюється як продуманим плануванням, так і наповненням ексклюзивними меблями і предметами декору". Власники пишуть, що тут можна приймати гостей.

В будинку 5 спальних кімнат, два кабінети, дві вітальні, чотири санвузли, дві гардеробні кімнати, господарська кімната, сауна, простора тераса на вулиці, гараж з більярдною, будинок охорони, річна галерея для відпочинку, спортивний майданчик з газоном для футболу та волейболу.

Також зазначається, що ділянка, на яких стоїть будинок, має площу 30 соток.

У Донецьку продають будинок за 1 мільйон доларів: підкреслить &quot;добробут власника&quot;Скріншот оголошення

Як ми раніше писали, кожен бажаючий може оселитися у Чорнобилі ось в такому будинку.

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