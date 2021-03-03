У Донецьку продають будинок за 1 мільйон доларів: підкреслить "добробут власника"

В окупованому бойовиками Донецьку виставили на продаж будинок за мільйон доларів. Оголошення опублікували на сайті безкоштовних оголошень і вказали, що "елегантний будинок підкреслить благополуччя власника".

"Пропонуємо придбати елегантний будинок... Дизайн даного будинку відрізняє неповторний індивідуальний вигляд, всі архітектурні елементи були розроблені спеціально для цього інтер'єру. Кожна деталь у будинку підкреслює особливий статус і добробут його власників", — саме так описали нерухомість власники.

Площа житла складає 650 квадратних метрів. Будинок створений "у поєднанні стилів модерн і ар-деко"

До речі, головне місце в будинку — це "чудова вітальня, що підкреслюється як продуманим плануванням, так і наповненням ексклюзивними меблями і предметами декору". Власники пишуть, що тут можна приймати гостей.

В будинку 5 спальних кімнат, два кабінети, дві вітальні, чотири санвузли, дві гардеробні кімнати, господарська кімната, сауна, простора тераса на вулиці, гараж з більярдною, будинок охорони, річна галерея для відпочинку, спортивний майданчик з газоном для футболу та волейболу.

Також зазначається, що ділянка, на яких стоїть будинок, має площу 30 соток.

Скріншот оголошення