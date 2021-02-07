Каждый желающий может поселиться в Чернобыле вот в таком доме (фото)

В Чернобыле большой дом можно взять в бесплатную аренду (фото: vau.auction)

В Чернобыле предлагается в бесплатное арендное пользование двухэтажный дом, площадью 698,40 кв. м. Он расположен в Иванковском районе ну улице Кирова 13.

Об этом говорится в лоте 618517, который расположен на сайте "Все аукционы Украины".

Дом находится на балансе государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". "Техническое состояние объекта аренды - удовлетворительное. Имущество может быть использовано по любым целевым назначением. Потенциальный арендатор должен отвечать требованиям к лицу арендатора, определенным статьей 4 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", - говорится в сообщении. В Чернобыле большой дом можно взять в бесплатную аренду (фото: vau.auction) Также прилагается план дома. В Чернобыле большой дом можно взять в бесплатную аренду (фото: vau.auction)