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На Донбассе ВСУ впервые применили турецкий дрон "Bayraktar": видео удара по вражеской артиллерии

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Донбасс, Вторник 26 октября 2021 22:07
На Донбассе ВСУ впервые применили турецкий дрон "Bayraktar": видео удара по вражеской артиллерии Коллаж РБК-Украина: ВСУ впервые применили боевой турецкий дрон "Bayraktar"
Автор: Styler

ВСУ сегодня, 26 октября, впервые применили на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты "Bayraktar". Боевые дроны задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая вела обстрел села Гранитное.

Об этом сообщает волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня боевики обстреляли село Гранитное в Донецкой области с максимально возможной дальности - более 15 км. Кроме того, они начали массированные обстрелы позиций наших военных по артиллерии.

Поэтому было принято решение использовать военный беспилотник "Bayraktar". Украинские военные обнаружили вражескую батарею и ракетой уничтожили одну пушку. Это видно на видео, которое опубликовал Доник.

Напомним, сепаратистка Татьяна Семенюк, которая называет себя ветераном ополчения самопровозглашенной "ЛНР" опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ.

Она рассказывала, что украинские военные вставили девушке в половой орган гранату.

Мы также писали о том, что появились свежие фотографии "Донбасс-Арены", куда боятся заходить люди. Сейчас известный спортивный комплекс находится в ужасном состоянии и зарастает сорняками.

На тротуарных дорожках через плиты прорастают кусты. Также кое-где видны засохшие мертвые деревья.

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