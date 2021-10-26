На Донбассе ВСУ впервые применили турецкий дрон "Bayraktar": видео удара по вражеской артиллерии

ВСУ сегодня, 26 октября, впервые применили на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты "Bayraktar". Боевые дроны задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая вела обстрел села Гранитное.

Об этом сообщает волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook .

По его словам, сегодня боевики обстреляли село Гранитное в Донецкой области с максимально возможной дальности - более 15 км. Кроме того, они начали массированные обстрелы позиций наших военных по артиллерии.

Поэтому было принято решение использовать военный беспилотник "Bayraktar". Украинские военные обнаружили вражескую батарею и ракетой уничтожили одну пушку. Это видно на видео, которое опубликовал Доник.