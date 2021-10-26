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На Донбасі ЗСУ вперше застосували турецький дрон "Bayraktar": відео удару по ворожій артилерії

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Донбас, Вівторок 26 жовтня 2021 22:07
На Донбасі ЗСУ вперше застосували турецький дрон "Bayraktar": відео удару по ворожій артилерії Колаж РБК-Україна: ЗСУ вперше застосували бойовий турецький дрон "Bayraktar"
Автор: Styler

ЗСУ сьогодні, 26 жовтня, вперше застосували на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати "Bayraktar". Бойові дрони задіяли для знищення ворожої артилерії, яка вела обстріл села Гранітне.

Про це повідомляє волонтер Роман Доник на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, сьогодні бойовики обстріляли село Гранітне в Донецькій області з максимально можливої дальності - понад 15 км. Крім того, вони почали масовані обстріли позицій наших військових по артилерії.

Тому було прийнято рішення використовувати військовий безпілотник "Bayraktar". Українські військові виявили ворожу батарею і ракетою знищили одну гармату. Це видно на відео, яке опублікував Доник.

Нагадаємо, сепаратистка Тетяна Семенюк, яка називає себе ветераном ополчення самопроголошеної "ЛНР" зганьбилася новим фейком про "звірства" військових ЗСУ.

Вона розповідала, що українські військові вставили дівчині в статевий орган гранату.

Ми також писали про те, що з'явилися свіжі фотографії "Донбас-Арени", куди бояться заходити люди. Зараз відомий спортивний комплекс знаходиться в жахливому стані і заростає бур'янами.

На тротуарних доріжках через плити проростають кущі. Також подекуди видно засохлі мертві дерева.

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