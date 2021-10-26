На Донбасі ЗСУ вперше застосували турецький дрон "Bayraktar": відео удару по ворожій артилерії

ЗСУ сьогодні, 26 жовтня, вперше застосували на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати "Bayraktar". Бойові дрони задіяли для знищення ворожої артилерії, яка вела обстріл села Гранітне.

Про це повідомляє волонтер Роман Доник на своїй сторінці в Facebook .

За його словами, сьогодні бойовики обстріляли село Гранітне в Донецькій області з максимально можливої дальності - понад 15 км. Крім того, вони почали масовані обстріли позицій наших військових по артилерії.

Тому було прийнято рішення використовувати військовий безпілотник "Bayraktar". Українські військові виявили ворожу батарею і ракетою знищили одну гармату. Це видно на відео, яке опублікував Доник.