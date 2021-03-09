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На Донбассе упал российский беспилотник с маркировкой ФСБ: появились фото

Новина українською → Донбасс, Вторник 09 марта 2021 09:19
На Донбассе упал российский беспилотник с маркировкой ФСБ: появились фото На Донбассе упал российский беспилотник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

На Донбассе появилось еще одно доказательство присутствия военных сил РФ. Украинским бойцам удалось перехватить беспилотник, который упал на нашей территории. На аппарате нашли бирку с надписью ФСБ РФ с серийным номером.

Об этом сообщил журналист Александр Махов в Facebook.

Оказалось, что летательный аппарат сломался, потому что из строя вышла батарея.

"Очередное доказательство участия РФ в войне на Донбассе. На Донбассе украинские военные захватили российский беспилотник. БПЛА упал недалеко от позиций военных. Армейцы забрали его к себе. Оказалось, что аппарат сломался во время полета вследствие выхода из строя батареи питания", - пишет Махов.

При осмотре беспилотника военные нашли бирку с аббревиатурой "ФСБ РФ" с серийным номером.

На Донбассе упал российский беспилотник с маркировкой ФСБ: появились фотоНа Донбассе упал российский беспилотник с маркировкой ФСБ: появились фото

На Донбассе упал российский беспилотник (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov)

"Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", - добавил журналист.

Аппарат называется Zala 421-08-М, этот военный легкий беспилотник способен углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

На Донбассе упал российский беспилотник с маркировкой ФСБ: появились фотоНа Донбассе упал российский беспилотник с маркировкой ФСБ: появились фотоНа Донбассе упал российский беспилотник с маркировкой ФСБ: появились фото

Российский беспилотник перехватили военные ВСУ (фото facebook.com/Oleksandr Makhov)

Ранее мы писали, что солдат ВСУ устроил видеочат с "ДНР" и слил секретную информацию "братскому народу".

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