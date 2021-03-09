На Донбасі впав російський безпілтоник з маркуванням ФСБ: з'явилися фото

На Донбасі з'явився ще один доказ присутності військових сил РФ. Українським бійцям вдалося перехопити безпілотник, що впав на нашій території. На апараті знайшли бірку з написом ФСБ РФ із серійним номером.

Про це повідомив журналіст Олександр Махов у Facebook.

Виявилося, що літальний апарат зламався, бо з ладу вийшла батарея.

"Черговий доказ участі РФ у війні на Донбасі. На Донбасі українські військові захопили російський безпілотник. БПЛА впав неподалік позицій вояків. Армійці забрали його до себе. Виявилося, що апарат зламався під час польоту внаслідок виходу з ладу батареї живлення", - пише Махов.

При огляді безпілотника військові знайшли бирку з абревіатурою "ФСБ РФ" із серійним номером.

На Донбасі впав російський безпілотник (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov)

"Справа в тому, що в РФ всі державні закупівлі мають бути маркованими для запобігання корупції. Тож, виходить, що цей безпілотник був куплений ФСБ і відправлений на Донбас", - додав журналіст.

Апарат називається Zala 421-08-М, цей військовий легкий безпілотник здатний заглиблюватися на кілька десятків кілометрів в бік позицій противника.

Російський безпілотник перехопили військові ЗСУ (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov)