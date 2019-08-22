На Донбассе уничтожили особо опасного боевика (фото)

Фото: Боевик "Склиф" (Телеграм-канал Штефан Штирлиц)

Боевик был родом из Кривого Рога, но воевал в рядах "ДНР"

На Донбассе уничтожили еще одного боевика, который воевал в рядах "ДНР" против украинской армии. Террорист Андрей Бабенко с позывным "Склиф" был особо опасен, сообщает о новом "грузе 200" в своем Telegram-канале боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Фото: Боевик Андрей Бабенко (Telegram-канал "Штирлиц")

"200-я бригада. 20.08.19 Бабенко "Склиф" Андрей из Кривого Рога… Все будет Украина и победа за нами!" - написал боец ВСУ.

Террорист родился в Кривом Роге в 1979 году, но решил воевать в рядах боевиков "ДНР".

Как сообщает сайт "Миротворец", убитый Бабенко примкнул к террористам в 2014 году.

Скриншоты (Telegram-канал "Штирлиц")

Как мы ранее сообщали, в оккупированном боевиками Донецке 22 августа подняли российский флаг. Как сообщают юзеры социальных сетей, теперь вместо символики "ДНР" в городе "красуется" российский триколор.

Читайте также, как известный волонтер Юрий Мысягин разместил на своей странице в YouTube ролик, на котором запечатлена самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на Донбассе.