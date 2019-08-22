ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе уничтожили особо опасного боевика (фото)

STYLERЖизнь    22.08.2019 - 19:39
На Донбассе уничтожили особо опасного боевика (фото)
Фото: Боевик "Склиф" (Телеграм-канал Штефан Штирлиц)

Боевик был родом из Кривого Рога, но воевал в рядах "ДНР"

На Донбассе уничтожили еще одного боевика, который воевал в рядах "ДНР" против украинской армии. Террорист Андрей Бабенко с позывным "Склиф" был особо опасен, сообщает о новом "грузе 200" в своем Telegram-канале боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

На Донбассе уничтожили особо опасного боевика (фото)

Фото: Боевик Андрей Бабенко (Telegram-канал "Штирлиц")

"200-я бригада. 20.08.19 Бабенко "Склиф" Андрей из Кривого Рога… Все будет Украина и победа за нами!" - написал боец ВСУ.

Террорист родился в Кривом Роге в 1979 году, но решил воевать в рядах боевиков "ДНР".

Как сообщает сайт "Миротворец", убитый Бабенко примкнул к террористам в 2014 году.

На Донбассе уничтожили особо опасного боевика (фото)

На Донбассе уничтожили особо опасного боевика (фото)На Донбассе уничтожили особо опасного боевика (фото)Скриншоты (Telegram-канал "Штирлиц")

Как мы ранее сообщали, в оккупированном боевиками Донецке 22 августа подняли российский флаг. Как сообщают юзеры социальных сетей, теперь вместо символики "ДНР" в городе "красуется" российский триколор.

Читайте также, как известный волонтер Юрий Мысягин разместил на своей странице в YouTube ролик, на котором запечатлена самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на Донбассе.

Осужденный за терроризм россиянин просит президента о помиловании Воины ВСУ назвали самое страшное оружие оккупантов: подробности (видео)
Новости Украины Донбассбоевики
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь