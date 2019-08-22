На Донбасі знищили особливо небезпечного бойовика (фото)

Фото: Бойовик "Скліф" (Телеграм-канал Штефан Штірліц)

Бойовик був родом з Кривого Рогу, але воював у лавах "ДНР"

На Донбасі знищили ще одного бойовика, який воював у лавах "ДНР" проти української армії. Терорист Андрій Бабенко з позивним "Скліф" був особливо небезпечний, повідомляє про новий "вантаж 200" у своєму Telegram-каналі боєць Збройних сил України (ЗСУ) Анатолій Штефан ("Штірліц").

Фото: Бойовик Андрій Бабенко (Telegram-канал "Штірліц")

"200-а бригада. 20.08.19 Бабенко "Скліф" Андрій з Кривого Рогу... Все буде Україна і перемога за нами!" - написав боєць ВСУ.

Терорист народився в Кривому Розі в 1979 році, але вирішив воювати в рядах бойовиків "ДНР".

Як повідомляє сайт "Миротворець", убитий Бабенко приєднався до терористів в 2014 році.

Скріншоти (Telegram-канал "Штірліц")

Як ми раніше повідомляли, в окупованому бойовиками Донецьку 22 серпня підняли російський прапор. Як повідомляють користувачі соціальних мереж, тепер замість символіки "ДНР" у місті "красується" російський триколор.

Читайте також,як відомий волонтер Юрій Мисягін розмістив на своїй сторінці в YouTube ролик, на якому зображена найшвидша і найуспішніша бойова операція ВСУ за час війни на Донбасі.