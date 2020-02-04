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Умер знаменитый украинский режиссер: ушел очень загадочно

STYLERПерсоны    04.02.2020 - 08:07
Умер знаменитый украинский режиссер: ушел очень загадочно
Умер Олег Педан (фото: pixabay.com)

Украински режиссер Олег Педан скончался в возрасте 60 лет

Олег Педан, известный украинский режиссер-аниматор ушел из жизни в тот день, в который родился 60 лет назад. Уроженец Днепропетровска, скончался в Киеве 2 февраля 2020 года. О смерти художника рассказал глава Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач.

Сообщается, что причиной смерти Олега Педана стала тяжелая и довольно скоротечная болезнь. Его коллега Ирина Сергеева сказала, что режиссер "ушел загадочно: 02.02.2020 года в 22 часа 20 минут, в день рождения, ровно 60 лет".

Умер знаменитый украинский режиссер: ушел очень загадочно

Олег Педан з призами фестиваля "Крок", авторами которых он был (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

"Я всегда восхищалась его фантазией и мастерством. Мне было очень комфортно и интересно с ним общаться и работать. Это невосполнимая потеря... 2 февраля 2020-го, в 22.20 нам всем советовали загадывать желание. Неужели Олег загадал улететь в небеса именно в тот момент?" - поражается Ирина.

Олег Педан был режиссером, сценаристом, кукольным мастером, победителем Международного кинофестиваля анимационных фильмов "Крок".

Среди его знаменитых кукольных анимационных лент "Домик для улитки", "Никого нет дома", "Ключ", "Светлая личность" и другие.

"Ключ", 2004 (видео: YouTube/Ukranima)

"Домик для улитки", 2005 (видео: YouTube/Ukranima)

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