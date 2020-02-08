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На Донбасі помер легендарний парамедик: врятував понад 400 життів

STYLERВійна    08.02.2020 - 11:19
На Донбасі помер легендарний парамедик: врятував понад 400 життів
Ігор Надолько з позивним "Фаш" (фото: facebook.com/julia.paevska)

Парамедик Ігор Надолько не залишав фронт всі шість років війни

На Донбасі помер ветеран війни і легендарний парамедик Ігор Надолько з позивним "Фаш", який віддав останні роки свого життя допомозі українським бійцям на передовій.

Ігор шість років не залишав передову. Його бойовий шлях розпочався зі 129 ОБр, потім служив у 131 ОБр, з якої після переформатування перейшов у 28 бригаду окремого мотопіхотного батальйону. Там він прослужив до квітня 2017-го.

За роки служби чотири рази був контужений. Останні два роки Ігор був добровольцем-парамедиком у складі "Ангелів Тайри", а також волонтером у "Самообороні Маріуполя", інструктором тактичної медицини.

На Донбасі помер легендарний парамедик: врятував понад 400 життів

На Донбасі помер Ігор Надолько з позивним "Фаш" (скрін: facebook.com/julia.paevska)

Про смерть медика повідомила у Facebook його колега парамедик Юлія Паєвська.

"Сьогодні перестало битися серце нашого ангела Ігор Надолько (Фаш). У мене немає ні слів ні сил писати довго про це. Скажу тільки що ця втрата непоправна", - написала Юлія.

За словами його колеги, за два роки служби парамедиком в "Ангелах" Ігор надав першу допомогу і повернув до життя більше 400 людей, як цивільних і військових.

"Фаш" народився в Маріуполі. У парамедика залишився 14-річний син.

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