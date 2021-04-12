На Донеччині вбили молодого захисника України: загинув під прицільним вогнем

Сьогодні, 12 квітня, на Донбасі вбили 24-річного Ярослава Карлийчука. Хлопець був родом з села Черепківці, яке знаходиться у Чернівецькій області.

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook .

Захисник України служив у підрозділі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, яка дислокувалася в Коломиї. Героя будуть ховати в його рідному селі. Дата прощання буде названа пізніше.

"Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

Ярослав Карлійчук (фото: facebook.com/Ярослав Карлійчук)

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