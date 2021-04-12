На Донеччині вбили молодого захисника України: загинув під прицільним вогнем
Сьогодні, 12 квітня, на Донбасі вбили 24-річного Ярослава Карлийчука. Хлопець був родом з села Черепківці, яке знаходиться у Чернівецькій області.
Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.
Захисник України служив у підрозділі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, яка дислокувалася в Коломиї. Героя будуть ховати в його рідному селі. Дата прощання буде названа пізніше.
"Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
Ярослав Карлійчук (фото: facebook.com/Ярослав Карлійчук)
Користувачі мережі також прокоментували його смерть.
- Співчуття рідним. Царство небесне і вічний спокій. Герої не вмирають;
- Спочивай з миром герой. Земний уклін! Серце розривається від болю на шматки. Співчуття рідним;
- Вічна пам'ять героям. Співчуття рідним;
- Царство небесне;
- Вічна пам'ять загиблим воїнам України!!! Співчуття рідним, близьким і родині!!!
Нагадаємо, біля Золотого бойовики смертельно поранили старшого солдата Андрія Теперика. Йому теж було 24 роки.
Раніше на Донбасі медик витягла пораненого бійця з-під кулеметного обстрілу.