На Донбассе медик вытянула раненного бойца из-под пулеметного обстрела: фото героини

На прошлой неделе 20 марта под Шумами в Донецкой области были обстреляны военные ВСУ. При этом 24-летняя врач-реаниматолог Светлана вытянула раненого защитника Украины с поля боя, где велся пулеметный огонь.

Об этом рассказал военный журналист Игорь Левенок на своей странице в Facebook .

Журналист восхитился поступком медика и подчеркнул, что она могла бы спокойно работать в каком-то уютном медучреждении и строить свою карьеру, или же уехать в Польшу и получать там намного больше, но вместо этого она "месит грязь во влажных окопах под Горловкой" вместе с украинскими воинами.

"Думаете такое только в кино показывают? Как санитарка или медсестра тянет бойца с поля боя! Нет, такое бывает на самом деле, в центре Европы, где война длится уже восьмой год! И она это сделала! И спасла, человеческая жизнь, рискуя собственной!" - написал Левенок.

Медик Светлана, которая спасла раненого бойца (фото: facebook.com/Игорь Левенок)

Он также описал разговор со Светланой.

- Так вы его спасли?

- Нет, я думала только как бы все побыстрее сделать. Наложить турникет и оттянуть его в безопасную зону...

- Но по вам стрелял вражеский пулеметчик!

- Да, наверное... Я об этом уже не думала.

- А если бы вы не успели наложить тот турникет?

- Я не знаю что бы было...

- Сколько вы весите?

- 48 килограммов...

- А он?

- А он - больше...

- Так вы его спасли, человек же выжил!!!

- Да нет, я просто сделала все, что смогла.

Командование части представило Светлану к награде орденом Богдана Хмельницкого за проявленное мужество и героизм.

Левенок в комментарии к своему посту добавил, что подвиг Светланы поразил даже опытных бойцов. Светлана грамотно организовала всю эвакуацию. Один раненый уже истекал кровью, ведь у него была перебита рука и нога.

Она скомандовала сержанту, который оказался рядом и вместе с ним полсотни метров тащила раненого с открытой местности под пулями пока уже подмога не бросила дымовую завесу. Далее она на раны установила бондаж и остановила кровь.