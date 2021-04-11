На Донбассе погиб еще один молодой боец ВСУ: фото героя
В субботу, 10 апреля, возле Золотого боевики выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика, которому было всего 24 года.
Об этом сообщила 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел вечером около 23:00. Андрей Теперик был родом из Харьковской области.
Анрей Теперик погиб на Донбассе (фото: facebook.com/92OMBr)
"Харьковская область потеряла еще одного верного сына родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям героя... Не простим... Извини, брат...", - говорится в сообщении.
Пользователи сети также прокомментировали утрату.
- Невероятно больно. Вечная память погибшему;
- Вечная память;
- Светлая память воину... соболезнования близким;
- Почти каждый день страна теряет молодых сыновей, воинов ВСУ. Света и вечная память тебе сын, герой Украины. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям;
- Какая страшная новость. Ребенок, мой односельчанин, сосед. Невероятная боль.
- Вечная память герою, покойся с миром, земля пусть будет пухом. Искренние соболезнования родным и близким. Слава Украине и ее героям. Ребята вы лучшие храни вас господь бог.
Напомним, в четверг, 8 апреля, смертельное ранение получил 22-летний Денис Юшко.
Ранее на Донбассе погиб ребенок. Мальчику было всего 5 лет.