На Донбассе трагично погибла военнослужащая ВСУ
Вчера, 9 июня, на Донбассе при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая. Ее смерть произошла в районе проведения Операции Объединенных сил. Подробности ее смерти не разглашаются.
Об этом сообщает Закарпатский Легион - 128-й отдельной горно-штурмовой бригады на своей странице в Facebook.
"Сегодня, 9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады", - говорится в сообщении.
Командование части выразило соболезнования родным и близким погибшей защитницы Украины.
Пользователи сети также выразили свои соболезнования.
- Вечная память земля пухом и царствие небесное;
- Вечная память, очень грустно, соболезнования родным;
- Господи, упокой ее душу;
- Светлой девочке - светлая память!!! А родителям - выдержки, чтобы пережить боль невосполнимой утраты... Покойся с миром, сияющая девочка!
- Навеки молодая;
- Сердечные соболезнования семье и близким. Царство небесное. Вечная память.
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