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На Донбассе трагично погибла военнослужащая ВСУ

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Донбасс, Четверг 10 июня 2021 11:01
На Донбассе трагично погибла военнослужащая ВСУ Коллаж РБК-Украина: на Донбассе погибла военная ВСУ
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 9 июня, на Донбассе при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая. Ее смерть произошла в районе проведения Операции Объединенных сил. Подробности ее смерти не разглашаются.

Об этом сообщает Закарпатский Легион - 128-й отдельной горно-штурмовой бригады на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады", - говорится в сообщении.

Командование части выразило соболезнования родным и близким погибшей защитницы Украины.

Пользователи сети также выразили свои соболезнования.

  • Вечная память земля пухом и царствие небесное;
  • Вечная память, очень грустно, соболезнования родным;
  • Господи, упокой ее душу;
  • Светлой девочке - светлая память!!! А родителям - выдержки, чтобы пережить боль невосполнимой утраты... Покойся с миром, сияющая девочка!
  • Навеки молодая;
  • Сердечные соболезнования семье и близким. Царство небесное. Вечная память.

Напомним, умер ветеран АТО, который шесть лет боролся за жизнь после тяжелого ранения в 2015 году. Роман Кубышкин лишился частей мозга и черепа. Медики боролись за его жизнь до последнего.

Ранее под Киевом в страшном ДТП погиб военный ВСУ. Авария произошла, когда водитель Chevrolet при развороте не заметил встречный Mercedes, который ехал на большой скорости.

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