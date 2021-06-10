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На Донбасі трагічно загинула військовослужбовець ЗСУ

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Донбас, Четвер 10 червня 2021 11:01
На Донбасі трагічно загинула військовослужбовець ЗСУ Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинула військова ЗСУ
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 9 червня, на Донбасі під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець. Її смерть сталася в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Подробиці її смерті не розголошуються.

Про це повідомляє Закарпатський Легіон - 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 9 червня, в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади", - йдеться в повідомленні.

Командування частини висловило співчуття рідним і близьким загиблої захисниці України.

Користувачі мережі також висловили свої співчуття.

  • Вічна пам'ять земля пухом і царство небесне;
  • Вічна пам'ять, дуже сумно, співчуття рідним;
  • Господи, упокій її душу;
  • Світлій дівчинці - світла пам'ять!!! А батькам - витримки, щоб пережити біль непоправної втрати ... Спочивай з миром, дівчинка!
  • Навіки молода;
  • Щирі співчуття родині та близьким. Царство Небесне. Вічна пам'ять.

Нагадаємо, помер ветеран АТО, який шість років боровся за життя після важкого поранення у 2015 році. Роман Кубишкін позбувся частин мозку і черепа. Медики боролися за його життя до останнього.

Раніше під Києвом у страшній ДТП загинув військовий ЗСУ. Аварія сталася, коли водій Chevrolet при розвороті не помітив зустрічний Mercedes, який їхав на великій швидкості.

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