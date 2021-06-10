На Донбасі трагічно загинула військовослужбовець ЗСУ

Вчора, 9 червня, на Донбасі під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець. Її смерть сталася в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Подробиці її смерті не розголошуються.

Про це повідомляє Закарпатський Легіон - 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади на своїй сторінці в Facebook .

"Сьогодні, 9 червня, в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, помер ветеран АТО, який шість років боровся за життя після важкого поранення у 2015 році. Роман Кубишкін позбувся частин мозку і черепа. Медики боролися за його життя до останнього.

Раніше під Києвом у страшній ДТП загинув військовий ЗСУ. Аварія сталася, коли водій Chevrolet при розвороті не помітив зустрічний Mercedes, який їхав на великій швидкості.