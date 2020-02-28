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На Донбассе самоликвидировался опасный террорист по кличке "Толстый"

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 10:02
На Донбассе самоликвидировался опасный террорист по кличке "Толстый"
На Донбассе умер боевик (Коллаж РБК-Украина)

На Донбассе сообщили о смерти террориста

В сети сообщили о "самоликвидации" террориста на Донбассе Богданова Максима Олеговича по кличке "Толстый". Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский военный ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

В соцсетях стало известно о происхождении наемника, который приехал убивать украинцев. Богданов Максим родился в 1992 году в России в Магаданской области. В последнее время он проживал в Донецкой области возле Марьинки, в городе Докучаевск. Судя по аккаунту в соцсети, был женат, таже у него есть дочь.

"26.02.20 Богданов "Толстый" Максим сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался", - написал Анатолий Штефан о террористе.

Позже украинский военный в своем логе соощил, что боевики в соцсетях придумали фейк, что наемника убили украинцы в бою.

"Годуй вату лайном або як самоліквідувавшийся орк без ноги, стає підступно вбитим українськими каратєлями міною при обстрілі. Які ж вони всеж таки дятли, але вата лайнішко хаває нормально", - написал Анатолий.

На Донбассе самоликвидировался опасный террорист по кличке &quot;Толстый&quot;

На Донбассе умер боевик "Толстый" (Анатолий Штефан/Telegram)

Напомним, что ВСУ героически отбили наступление врага и уничтожили диверсанта. У наемника было обнаружен взведенный автомат, магазины с патронами 5.45, и граната РГД-5.

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