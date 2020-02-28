На Донбасі самоліквідувався небезпечний терорист на прізвисько "Товстий"

На Донбасі помер бойовик (Колаж РБК-Україна)

На Донбасі повідомили про смерть терориста

У мережі повідомили про "самоліквідацію" терориста на Донбасі Богданова Максима Олеговича на прізвисько "Товстий". Про це у своєму Telegram-каналі розповів український військовий ВСУ і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

В соцмережах стало відомо про походження найманця, який приїхав вбивати українців. Богданов Максим народився в 1992 році в Росії в Магаданській області. Останнім часом він проживав в Донецькій області біля Маріїнки, в місті Докучаєвськ. Судячи з запису в соцмережі, був одружений, таж у нього є дочка.

"26.02.20 Богданов "Товстий" Максим сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Самоліквідувався", - написав Анатолій Штефан про терориста.

Пізніше український військовий у своєму блозі повідомив, що бойовики в соцмережах придумали фейк, що найманця вбили українці в бою.

"Годуй вату лайном або як самоліквідувавшийся орк без ноги, стає підступно вбитим українськими каратєлями міною при обстрілі. Які ж вони всеж таки дятли, альо вата лайнішко хаває нормально", - написав Анатолій.

На Донеччині помер бойовик "Товстий" (Анатолій Штефан/Telegram)

Нагадаємо, що ВСУ героїчно відбили наступ ворога і знищили диверсанта. У найманця було виявлено зведений автомат, магазини з патронами 5.45 і граната РГД-5.