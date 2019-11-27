На Донбассе самоликвидировался один из главарей "ЛНР" (фото)

В Донецкой области самоликвидировался один из главарей "ЛНР" Михаил Гайдуков. Он возглавлял "Республиканскую организацию ветеранов ЛНР". Смерть настигла боевика 26 ноября 2019 года. Об этом сообщил украинский военный и патриот Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале.

"26.11.19 Гайдуков Михаил сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался сам. Всё будет Украина и победа за нами!", - написал украинский военный.

Террорист Михаил Гайдуков (Анатолий Штефан/Telegram)

В то же блогер он не сообщил, как именно умер Гайдуков. Также он опубликовал его фото.

Смерть Гайдукова подтвердила так называемая "Администрация города Луганска", но о причинах его смерти не проинформировала.

Гайдуков числился в черном списке базе сайта "Миротворец" как пособник террористов. Он родился в Беларуси, но постоянно проживал в Луганске на улице Коцюбинского. Также в свое время он состоял в "Партии регионов".