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На Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины: мечтал стать офицером и изменить страну

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Донбасс, Понедельник 23 августа 2021 22:21
На Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины: мечтал стать офицером и изменить страну Коллаж РБК-Украина: на Донбассе погиб военный ВСУ
Автор: Styler

На Донбассе погиб украинский военный 28-й ОМБр лейтенант Юрий Михайлов. 21-летний боец был сиротой, мечтал изменить страну и закончить войну, но пуля снайпера слишком рано оборвала его жизнь. Бойница, в которую умудрился попасть вражеский стрелок, увешана маскировочной сеткой.

Об этом сообщает ТСН.

"Используют тепловизоры, которые работают и днем, и ночью не мешает им ни свет, ничего", - говорят военные.

Михайлов мечтал стать офицером. Парень также любил ходить на рыбалку. Кроме того, он занимался спортом, играл в футбол и любил путешествовать. Ему было сложно сидеть на одном месте. На передовой ему тоже не сиделось на месте, и он всегда ходил по позициях.

На Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины: мечтал стать офицером и изменить страну

Юрий Михайлов (фото: facebook.com/28brigade)

"Юра был очень добрым, открытым и честным человеком, все, кто хотя бы немного его знали, в один голос сказали бы, что это человек, который дарит нам улыбку", - рассказали военные.

Напомним, недавно на Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины 41-летний Василий Островский. Он служил в 24-ой отдельной механизированной бригаде имени короля Данила, которая дислоцируется в Яворове Львовской области.

Ранее на Донбассе боевики подорвали авто с военными ВСУ, в результате чего погиб старший сержант ВСУ Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области.

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