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На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: мріяв стати офіцером і змінити країну

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Донбас, Понеділок 23 серпня 2021 22:21
На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: мріяв стати офіцером і змінити країну Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинув військовий ЗСУ
Автор: Styler

На Донбасі загинув український військовий 28-й ОМБр лейтенант Юрій Михайлов. 21-річний боєць був сиротою, мріяв змінити країну і закінчити війну, але куля снайпера занадто рано обірвала його життя. Бойніца, в яку примудрився потрапити ворожий стрілок, обвішана маскувальною сіткою.

Про це повідомляє ТСН.

"Використовують тепловізори, які працюють і вдень, і вночі не заважає їм ні світло, нічого", - кажуть військові.

Михайлов мріяв стати офіцером. Хлопець також любив ходити на рибалку. Крім того, він займався спортом, грав у футбол і любив подорожувати. Йому було складно сидіти на одному місці. На передовій йому теж не сиділося на місці, і він завжди ходив по позиціях.

На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: мріяв стати офіцером і змінити країну

Юрій Михайлов (фото: facebook.com/28brigade)

"Юра був дуже добрим, відкритим і чесною людиною, всі, хто хоча б трохи його знали, в один голос сказали б, що це людина, яка дарує нам посмішку", - розповіли військові.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України 41-річний Василь Островський. Він служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, що дислокується в Яворові Львівської області.

Раніше на Донбасі бойовики підірвали авто з військовими ЗСУ, в результаті чого загинув старший сержант ЗСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області.

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