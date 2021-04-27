На Донбассе боевики подорвали авто с военными ВСУ: появилось фото погибшего бойца
Сегодня, 27 апреля, на Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое наших бойцов получили боевые травмы.
Об этом сообщает ОТГ "Север" на своей странице в Facebook.
Раненых воинов доставили в лечебное учреждение. Им предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Позже стало известно, что погиб старший сержант ВСУ Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области. Фото погибшего опубликовал Волочиский горсовет.
Роман Гуляк (фото: facebook.com/volochyskaOTG)
"К сожалению, война забирает лучших сыновей! Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, житель Волочиска, бывший ученик Волочисского НПК Роман Гуляк, погиб защищая нашу страну на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа. Склоняемся в скорби вместе с вами", - говорится в сообщении.
Пользователи сети также прокомментировали гибель защитника Украины.
- Вечная память герою и царство небесное... Искренние соболезнования семье;
- Вечная память герою. Пусть с богом покоится. Сочувствуем родным;
- Вечная память погибшему... Родителям искренние слова соболезнования;
- Светлая и вечная память Роману! Искренние соболезнования Тамаре Павловне! Ужасная весть!!!
- Вечная память павшим воинам, больно и грустно от таких известий, искренние соболезнования родным, раненым скорейшего выздоровления, и здоровья, большое спасибо за Украину!
Напомним, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военный ВСУ Иван Ковалевский. Близкие рассказали о герое.
Ранее победитель "Караоке на Майдане" погиб на шахте в Павлограде.