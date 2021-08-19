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На Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины: названо имя

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Четверг 19 августа 2021 12:37
На Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины: названо имя Названо имя военного, который погиб в зоне ООС (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В зоне ООС на Донбассе в четверг, 19 августа, погиб 41-летний защитник Украины. Он служил в 24-ой отдельной механизированной бригаде имени короля Данила, которая дислоцируется в Яворове Львовской области.

Имя погибшего героя назвала глава Львовской районной администрации Кристина Замула на своей странице в Facebook.

Сообщается, что 41-летний военнослужащий Василий Островский погиб в зоне ООС от пули вражеского снайпера.

"Сегодня утром в зоне проведения боевых действий (ООС) от пули снайпера погиб житель Львова, военнослужащий отдельной механизированной бригады имени короля Данила Островский Василий Степанович, 1980 года рождения. У погибшего остался сын. Выражаем искренние сочувствия родным и близким по поводу невосполнимой утраты! Склоняем голову в глубокой скорби! Вечная память защитнику Украины!" – сказано в сообщении.

Как рассказала волонтер Галина Деревянко, Василий Островский был невероятным человеком, с сердцем полным любви, он обожал людей, своих родных и особенно – своего сына.

"Спи спокойно, ты действительно, настоящий и надежный друг, с которым не было страшно даже в бою. Несмотря на все трудности, которые выпали на твою долю, ты никогда не жаловался на жизнь и не сдавался, а как настоящий боец шел до конца. Ты настоящий Герой, который не жалел себя и любил Украину", - написала она на своей странице в соцсетях.

На Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины: названо имяВасилий Островский погиб в зоне ООС 19 августа

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе усилились обстрелы.

А также мы рассказывали о том, что названо имя бойца, который погиб на Донбассе 16 августа.

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